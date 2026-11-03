به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ۲۶۸ انشعاب غیرمجاز آب در شهرستان بابل طی نیمه نخست سال ۱۴۰۵ شناسایی شد و در همین مدت، ۱۱.۷ کیلومتر از شبکه توزیع آب این شهرستان اصلاح شد.

در بخش آب، علاوه بر اصلاح ۱.۸۵ کیلومتر از خطوط انتقال، یک حلقه چاه جدید حفر، تجهیز و راه‌اندازی و ۲ منبع تأمین آب بهسازی شد. شست‌وشوی ۳ مخزن و تعویض ۲۷۰ دستگاه کنتور معیوب نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده بود.

در بخش فاضلاب نیز ۲.۵ کیلومتر عملیات لوله‌گذاری اجرا و ۵۸۵ فقره انشعاب جدید واگذار شد.

همچنین برای نگهداری و بهسازی تأسیسات، ۱۵ دستگاه الکتروموتور و ۱۵ دستگاه پمپ تعویض شد.

این اقدامات با هدف صیانت از منابع آب، مقابله با برداشت‌های غیرمجاز، نوسازی تأسیسات و توسعه زیرساخت‌های آب و فاضلاب و در راستای ارتقای کیفیت و پایداری خدمات‌رسانی به مشترکان شهرستان بابل انجام شد.