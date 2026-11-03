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۲۶۸ انشعاب غیرمجاز آب در شهرستان بابل طی نیمه نخست سال ۱۴۰۵ شناسایی شد و ۱۱.۷ کیلومتر از شبکه توزیع آب این شهرستان نیز مورد اصلاح قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ۲۶۸ انشعاب غیرمجاز آب در شهرستان بابل طی نیمه نخست سال ۱۴۰۵ شناسایی شد و در همین مدت، ۱۱.۷ کیلومتر از شبکه توزیع آب این شهرستان اصلاح شد.
در بخش آب، علاوه بر اصلاح ۱.۸۵ کیلومتر از خطوط انتقال، یک حلقه چاه جدید حفر، تجهیز و راهاندازی و ۲ منبع تأمین آب بهسازی شد. شستوشوی ۳ مخزن و تعویض ۲۷۰ دستگاه کنتور معیوب نیز از دیگر اقدامات انجامشده بود.
در بخش فاضلاب نیز ۲.۵ کیلومتر عملیات لولهگذاری اجرا و ۵۸۵ فقره انشعاب جدید واگذار شد.
همچنین برای نگهداری و بهسازی تأسیسات، ۱۵ دستگاه الکتروموتور و ۱۵ دستگاه پمپ تعویض شد.
این اقدامات با هدف صیانت از منابع آب، مقابله با برداشتهای غیرمجاز، نوسازی تأسیسات و توسعه زیرساختهای آب و فاضلاب و در راستای ارتقای کیفیت و پایداری خدماترسانی به مشترکان شهرستان بابل انجام شد.