به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ غلامرضا گل‌محمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در نشست خبری با اشاره به روند هوشمندسازی طرح الگوی کشت اعلام کرد: مراحل تدوین، ابلاغ، اجرا و نظارت بر این مصوبه به‌صورت کاملاً هوشمند در جریان است و تاکنون نسخه‌های زراعت دیم، گیاهان دارویی و محصولات زراعی ابلاغ شده یا به‌زودی ابلاغ خواهد شد و بخش‌های زراعت چوب و دام نیز تا پایان سال جاری اضافه می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه اجرای کامل این برنامه‌ها نیازمند تأمین منابع مالی کلان است، افزود: با رایزنی‌های انجام‌شده با سازمان برنامه و بودجه، امیدواریم اعتبارات مناسبی در حوزه هوشمندسازی و تکمیل اجرای الگوی کشت اختصاص یابد.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی همچنین به توسعه دیپلماسی اقتصادی و علمی کشور اشاره کرد و گفت: همکاری‌های جدیدی با دبیرخانه همکاری‌های آفریقا در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی، تأمین بذر، انتقال روش‌های نوین شیلات و واردات پایدار محصولات کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است.