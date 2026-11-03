به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ اصغر اسماعیلی با محوریت آمادگی برای راهداری زمستانی و پدیده ال‌نینو، با اشاره به اهمیت آمادگی پیش از فرا رسیدن فصل سرما گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی، تغییرات اقلیمی، پدیده ال‌نینو و احتمال بارش‌های سنگین برف در گردنه‌ها و محور‌های مواصلاتی استان، لزوم آمادگی کامل، هماهنگی بین‌بخشی و حضور به‌موقع ماشین‌آلات راهداری بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود تا از غافلگیری احتمالی کاربران جاده‌ای جلوگیری شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان با تأکید بر اینکه هر بارندگی در فصل زمستان خود یک بحران مستقل محسوب می‌شود، افزود: باز نگه داشتن راه‌ها خط قرمز و مهم‌ترین رسالت ماست؛ چرا که اگر راه مسدود باشد، امدادرسانی و مدیریتی در بحران امکان‌پذیر نخواهد بود.

اسماعیلی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری رزمایش میدانی پدافند غیرعامل در ۲۶ آذرماه تا یک دی مصادف با هفته گرامیداشت حمل و نقل، رانندگان و راهداری خبر داد و گفت: این رزمایش با هدف ارزیابی آمادگی تجهیزات، ناوگان و همکاران برای مواجهه با شرایط سخت زمستانی برگزار خواهد شد تا نقاط قوت و ضعف احتمالی شناسایی و برطرف شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان در ادامه به دستاورد‌های چشمگیر این اداره‌کل در حوزه بهسازی و روکش آسفالت راه‌های استان اشاره کرد و گفت: با تلاش شبانه‌روزی همکاران و روسای ادارات شهرستان‌ها، تا پایان آبان‌ماه حجم بهسازی و روکش آسفالت در محور‌های مختلف استان به حدود ۳۰۰ کیلومتر خواهد رسید که گامی بزرگ در راستای ارتقای ایمنی و پدافند غیرعامل شبکه راه‌هاست.

وی به وضعیت آزادراه زنجان - تبریز اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه این محور سال‌ها در اختیار شرکت آزادراه بوده و کار‌های اساسی روی آن انجام نشده بود، امسال با یک کار تیمی جهادی و با همکاری مسئولان استانی، رکورد کم‌نظیری ثبت شد. در این راستا، بیش از ۶۰ کیلومتر (معادل نزدیک به ۳۰ درصد از مقاطع بحرانی آزادراه) اصلاح، بهسازی و روکش آسفالت شد که موجبات رضایتمندی کاربران جاده‌ای، مسئولان کشوری و استانی را نیز فراهم کرد.

اسماعیلی از همکاران و پیمانکاران خواست طرح های نیمه‌تمام به‌ویژه بخش‌هایی که نیازمند آسفالت هستند را حداکثر تا پایان آبان‌ماه به سرانجام برسانند تا فصل کاری به بهترین شکل ممکن به پایان برسد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط خاص کشور در حوزه انرژی، بر ضرورت کنترل و بهینه‌سازی مصرف برق و گاز در ستاد و ادارات شهرستان‌ها تأکید کرد و از ارائه گزارش واحد‌های مختلف در این خصوص خبر داد.

وی با تأکید بر شرایط کشور، بر ضرورت مدیریت بهینه ناوگان ماشین‌آلات، صیانت از قطعات و آمادگی کامل برای مقابله با بحران‌های احتمالی و تهدیدات پیش‌رو و استمرار جریان حمل و نقل تأکید کرد.