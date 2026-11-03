سرپرست پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از بازداشت مردی خبر داد که با ارائه رسید‌های جعلی بانکی به فروشندگان، کالا دریافت می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ علی‌اصغر زارعی گفت: در پی شکایت یکی از صاحبان واحد‌های صنفی تهران درباره دریافت رسید بانکی جعلی از سوی خریدار، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی ادامه داد: کارآگاهان با بررسی اولیه و بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته محل، هویت متهم را شناسایی کردند و پس از هماهنگی قضائی، وی را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ زارعی گفت: متهم در اظهارات اولیه به یک فقره کلاهبرداری اعتراف کرد، اما بررسی تخصصی تلفن همراه او ابعاد بیشتری از فعالیت‌هایش را آشکار ساخت.

بر اساس اعلام پلیس، متهم با استفاده از نرم‌افزار‌های ویرایش تصویر، رسید‌های جعلی بانکی تهیه و آنها را برای دریافت کالا به فروشندگان ارائه می‌کرد.

سرپرست پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: بررسی مستندات موجود در تلفن همراه متهم از احتمال ارتکاب کلاهبرداری‌های مشابه حکایت دارد و تاکنون تعدادی از افراد و واحد‌های صنفی که احتمال می‌رود از این طریق متضرر شده باشند، شناسایی شده‌اند.