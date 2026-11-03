رئیس‌کل دادگستری استان کرمان، به همراه دادستان عمومی و انقلاب کرمان در بازدید میدانی از زمین واگذارشده به صندوق بازنشستگی صنایع مس، نسبت به بلاتکلیفی این زمین پس از گذشت بیش از ۴۰ سال انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ دادخدا سالاری، رئیس‌کل دادگستری استان کرمان، به همراه دادستان عمومی و انقلاب کرمان در بازدید میدانی از زمین واگذارشده به صندوق بازنشستگی صنایع مس، نسبت به بلاتکلیفی این زمین پس از گذشت بیش از ۴۰ سال انتقاد کرد.





سالاری با اشاره به موقعیت ارزشمند و مساحت حدود ۱۵ هکتاری این زمین گفت: به نظر می‌رسد کمتر از پنج هکتار آن به مستحدثات اختصاص یافته و هدف و کارکرد مورد انتظار از این واگذاری در راستای منافع عمومی محقق نشده است.

وی تأکید کرد: این زمین از انفال و متعلق به بیت‌المال است و نمی‌توان آن را ملک شخصی یا اختصاصی یک مجموعه دانست. این زمین باید در خدمت مردم و منافع عمومی قرار گیرد.