حملات توپخانه‌ای و هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان از جمله شهرک المنصوری ادامه دارد.

تشدید حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونی به جنوب لبنان

تشدید حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خبرنگار المیادین گزارش داد که توپخانه اشغالگران اسرائیلی شهرک «المنصوری» در جنوب لبنان را گلوله‌باران کرد.

از سوی دیگر خبرنگار المنار نیز گزارش داد که ارتش اشغالگر بر فراز منطقه «علی الطاهر» در جنوب منور شلیک کرد.

همزمان المنار فیلمی از به آتش کشیدن منازل در شهرک «زوطر شرقی» در جنوب لبنان به دست نظامیان اشغالگر منتشر کرد.

رژیم صهیونیستی همچنین سلسله حملات هوایی و توپخانه‌ای به جنوب لبنان انجام داد.

همزمان النشره از پرواز پهپاد‌های اسرائیلی در ارتفاع پایین بر فراز صور خبر داد. این رسانه لبنانی به پرواز پهپاد بر فراز بیمارستان جبل عامل و نیز عین بعال، حوش صور در ارتفاع پایین اشاره کرد.

همزمان توپخانه ارتش اشغالگر با توپخانه «وادی زبقین» و شهرک «المنصوری» در جنوب صور و حومه شهرک «حداثا» در بنت جبیل در جنوب لبنان را گلوله باران کرد.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی منازلی را در حدفاصل شهرک‌های «کفرتبنیت» و «ارنون» به آتش کشید.

عصر روز گذشته نیز شهرک حداثا در بنت جبیل از سوی توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی گلوله باران شد.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی اوایل تیر ماه امسال با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد، اما با انتقاداتی روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیرو‌های صهیونیست اشاره می‌کنند.