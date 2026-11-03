خانه‌های مخروبه و متروکه محلات قدیمی زارچ با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای امنیت شهروندان، با حضور مسئولان شهرستان مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام مهدوی‌زاده با اشاره به مطالبات مردمی و نگرانی شهروندان از وجود خانه‌های مخروبه که در برخی موارد به محل تجمع معتادان و بروز آسیب‌های اجتماعی تبدیل شده‌اند، گفت: ساماندهی این بنا‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در این بازدید مقرر شد ابتدا به مالکان فرصت داده شود تا نسبت به مرمت و ساماندهی املاک خود اقدام کنند و در صورت نیاز، با هماهنگی میراث فرهنگی و دستگاه‌های مسئول، اقدامات لازم از جمله تخریب بنا‌های فاقد ارزش تاریخی یا حصارکشی آنها انجام شود.

رئیس حوزه قضایی زارچ همچنین بر ضرورت مرمت و احیای بنا‌های تاریخی، ساماندهی کوچه‌ها و زیباسازی بافت‌های قدیمی تأکید کرد و گفت: امیدواریم با همکاری شهرداری، میراث فرهنگی و سایر دستگاه‌های مرتبط، شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای امنیت و زیبایی محلات زارچ باشیم.