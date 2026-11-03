مدیرعامل ستاد دیه لرستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۳۰ مددجوی زندان‌های استان به آغوش خانواده بازگشتند و ۱۵۰ مددجوی دیگر برای آزادی چشم‌انتظار یاری خیران هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، توکل شاکرمی با اشاره به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در استان گفت: هر ساله و در مناسبت‌های مختلف تعدادی از مددجویان زندان‌های استان با همکاری و یاری خیران به آغوش خانواده بازمی‌گردند که در حال حاضر ۱۵۰ مددجو چشم‌انتظار یاری خیران هستند.

وی، بدهی این تعداد زندانی را حدود چند هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: قرار است این مبلغ از طریق اعسار، گذشت شکات، کمک خیران و با همکاری ستاد دیه تأمین شود.

مدیرعامل ستاد دیه لرستان تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۳۰ زندانی از زندان‌های استان آزاد شدند که خیران نقش بسزایی در این اقدام خداپسندانه ایفا کردند.

شاکرمی بیان کرد: سال گذشته نیز حدود ۲۵۰ زندانی به آغوش خانواده بازگشتند و امسال هم در تلاش هستیم تا شرایط لازم برای آزادی تعدادی دیگر از مددجویان فراهم شود.