سرمربی تیم ملی فوتبال گفت: حمید علیدوستی انسان بزرگی بود و اصالت، شخصیت، متنانت، انسانیت و دانش فنی زیادی داشت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، امیر قلعه‌نویی در مراسم تشییع حمید علیدوستی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: علیدوستی اصولی داشت و پای اصول خود ایستاد و با اصول خود زندگی کرد. هرچند زود بود، اما وی با اصول خود رفت. خدا او را رحمت کند و امیدوارم در ایام فاطمیه با اهل بیت (ع) محشور شود. این افراد آمرزیده هستند، چون با شرافت زندگی کردند.

وی گفت: با علیدوستی خاطره زیادی داشتم. یک فایل صوتی دارد که یکماه قبل از جام جهانی برایم فرستاد و برای برادرش حتما این فایل را می‌فرستم. علیدوستی انسانی بود که به همه درس خدمت داد. او انسان بزرگی بود و اصالت، شخصیت، متنانت، انسانیت و دانش فنی زیادی داشت. او با این خصوصیات جاوادنه شد.