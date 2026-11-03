به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل از مجموع ۱۷۰ واحد نانوایی شهرستان نمین، تاکنون ۵۸ واحد به تجهیزات دوگانه‌سوز مجهز شده‌اند.

نانوایی‌ها به‌عنوان یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره تأمین مواد غذایی، در شرایط جنگی و در صورت بروز اختلال در زیرساخت‌های انرژی اهمیت ویژه‌ای دارند.

وابستگی بخش قابل‌توجهی از این واحد‌ها به شبکه گاز شهری باعث شده است که آسیب به تأسیسات انرژی یا محدودیت در گازرسانی بتواند تولید و عرضه نان را با اختلال مواجه کند.

در همین راستا، دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها و تجهیز آنها به سوخت جایگزین و ژنراتور برق اضطراری در قالب برنامه‌های پدافند غیرعامل دنبال می‌شود؛ اقداماتی که هدف اصلی آنها جلوگیری از توقف تولید نان در شرایط اضطراری است.