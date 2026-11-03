دبیر چهل‌ویکمین کنگره رادیولوژی ایران، با تأکید بر تحول بزرگ در این رشته، اعلام کرد که رادیولوژی امروزه فراتر از یک ابزار جانبی، به یکی از ارکان اصلی پزشکی مدرن در شناسایی زودهنگام بیماری‌ها تبدیل شده است.

رادیولوژی؛ رکن اصلی در تشخیص و پیشگیری از بیماری‌های قلبی و سرطان

رادیولوژی؛ رکن اصلی در تشخیص و پیشگیری از بیماری‌های قلبی و سرطان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، پورعلی‌اکبر، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دبیر چهل‌ویکمین کنگره رادیولوژی ایران، روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ در حاشیه برگزاری چهل‌ویکمین کنگره رادیولوژی در مرکز همایش‌های ایران‌مال، به بررسی نقش کلیدی تصویربرداری در مدیریت بیماری‌های مزمن پرداخت.

وی با اشاره به اهمیت تشخیص زودهنگام در حوزه قلب و عروق، تأکید کرد که روش‌هایی نظیر سی‌تی آنژیوگرافی کرونر و ارزیابی کلسیم عروق، ابزار‌های بسیار کارآمدی برای شناسایی آترواسکلروز و برنامه‌ریزی دقیق برای اقدامات پیشگیرانه هستند.

وی همچنین با اشاره به نقش غربالگری در کنترل سرطان پستان، ماموگرافی را عاملی حیاتی در شناسایی به‌موقع ضایعات و بهبود کیفیت زندگی بیماران دانست.

پورعلی‌اکبر در پایان، از ورود هوش مصنوعی به حوزه تصویربرداری سخن گفت و افزود: «آینده رادیولوژی با ادغام هوش مصنوعی و روش‌های پیشرفته، به سمت تشخیص‌های دقیق‌تر و شخصی‌سازی شده حرکت می‌کند.»

وی همچنین محور‌های ویژه کنگره امسال را تصویربرداری قلب و دوران بارداری اعلام کرد.