



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس در تشریح جزئیات مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در شیراز گفت: راهپیمایی محوری این روز، صبح چهارشنبه ۱۳ آبان، از ساعت ۹ از میدان شهدا آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان پس از پیمودن مسیر تعیین‌شده، در چهارراه پیروزی تجمع خواهند کرد.

حجه الاسلام ملک‌مکان ادامه داد: در محل پایانی راهپیمایی، برنامه‌های متنوعی از جمله سخنرانی، اجرای سرود، رجزخوانی، پرچم‌گردانی، قرائت قطعنامه و دیگر برنامه‌های فرهنگی و حماسی پیش‌بینی شده است.

وی از سخنرانی دکتر روح‌الله نجابت، نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، در این مراسم خبر داد و افزود: در نظر داریم تصاویر شهدای دانش‌آموز، به‌ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه، در دست دانش‌آموزان حاضر در مراسم قرار گیرد تا مظلومیت این شهدا و ابعاد جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تصویر کشیده شود.

ملک‌مکان با بیان اینکه این اقدام با هدف انعکاس مظلومیت دانش‌آموزان شهید در حملات اخیر انجام می‌شود، تأکید کرد: باید ابعاد این جنایات در سطح بین‌المللی تبیین و افکار عمومی جهان نسبت به آن آگاه شود.

وی همچنین از برگزاری مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان در حدود ۶۲۰ نقطه شهری و برخی مناطق روستایی استان فارس خبر داد و گفت: مناطقی که از جمعیت دانش‌آموزی قابل توجهی برخوردار هستند نیز میزبان این برنامه‌ها خواهند بود.