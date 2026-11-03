به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، آسوشیتدپرس در گزارشی به قلم لیندزی وایت‌هرست و نیکلاس ریکاردی نوشت: دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه درخواست دولت ترامپ برای وادار کردن ایالت کالیفرنیا به کنار گذاشتن هزاران رأی متعلق به افرادی را که دولت فدرال مدعی است شهروند آمریکا نیستند، رد کرد. این تصمیم تنها چند ساعت پیش از آخرین روز رأی‌گیری در انتخابات سرنوشت‌ساز میان‌دوره‌ای اتخاذ شد.

دیوان عالی از مداخله فوری در پرونده‌ای مربوط به ۲۰ هزار نفر خودداری کرد؛ افرادی که دولت جمهوری‌خواه ترامپ نام آنها را به‌عنوان افراد احتمالا غیرشهروند در فهرست رأی‌دهندگان این ایالت که عمدتاً دموکرات است، مشخص کرده بود.

این رد سریع درخواست، به مجموعه‌ای از شکست‌های حقوقی تلاش‌های رئیس‌جمهور برای مداخله در انتخابات پیش از شمارش آرا پایان داد؛ انتخاباتی که نتیجه آن مشخص خواهد کرد در دو سال پایانی دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، کنترل کنگره در اختیار کدام حزب خواهد بود. هیچ‌یک از قضات دیوان عالی مخالفت علنی خود را با این تصمیم اعلام نکردند.

گوین نیوسام، فرماندار دموکرات کالیفرنیا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:"دادگاه بدون آنکه حتی از طرف مقابل بخواهد پاسخ دهد، درخواست اضطراری ترامپ را رد کرد. دموکراسی پیروز شد.

چند دادگاه بدوی نیز پیش‌تر درخواست وزارت دادگستری برای کنار گذاشتن آرای مورد اعتراض کالیفرنیا تا زمان احراز وضعیت تابعیت رأی‌دهندگان را رد کرده بودند.

همچنین در پرونده‌ای مرتبط با تأیید نهایی نتایج انتخابات آلاسکا، یک قاضی بدون برگزاری جلسه رسیدگی، شکایت مورد حمایت ترامپ را که با هدف جلوگیری از پیروزی احتمالی یک نامزد دموکرات در انتخابات سنا مطرح شده بود، رد کرد.

دیوان عالی در تصمیم خود درباره پرونده آرای کالیفرنیا، جزئیاتی از دلایل این حکم ارائه نکرد؛ موضوعی که در تصمیم‌های اضطراری این دادگاه معمول است.

قضات دیوان عالی پیش‌تر نیز در ماه سپتامبر درخواست ترامپ برای اعمال محدودیت بر آرای پستی در سراسر کشور را رد کرده بودند؛ هرچند در شماری دیگر از درخواست‌های اضطراری دولت او، با مواضع دولت همراهی کرده‌اند.

راب بونتا، دادستان کل دموکرات کالیفرنیا در بیانیه‌ای به شکست‌های حقوقی پی‌درپی دولت ترامپ اشاره کرد و گفت:"دادگاه‌ها تاکنون تلاش‌های دولت ترامپ برای مداخله در انتخابات کالیفرنیا را نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، بلکه چهار بار رد کرده‌اند؛ از دادگاه منطقه‌ای گرفته تا دادگاه تجدیدنظر حوزه نهم و دیوان عالی آمریکا. این تصمیم اخیر باید به تلاش دولت برای مختل کردن انتخابات کالیفرنیا از طریق دستورات اضطراری قضایی پایان دهد.

«رأی دادن غیرشهروندان در آمریکا پدیده‌ای نادر است»

با وجود آنکه این مسئله در آمریکا پدیده‌ای نادر محسوب می‌شود، دولت جمهوری‌خواه ترامپ در سال جاری شناسایی رأی‌دهندگان غیرشهروند را در اولویت قرار داده است.

مقام‌های کالیفرنیا اعلام کرده‌اند فهرست تهیه‌ شده از سوی دولت فدرال ظاهراً حاوی اشتباهات متعددی است و کنار گذاشتن این آرا می‌تواند عملاً حق رأی شهروندان واجد شرایط را از آنها سلب کند.

همچنین روز دوشنبه در واشنگتن، یک قاضی فدرال دیگر تلاش‌های دولت برای اعمال درخواست‌های دقیقه آخری از مقام‌های انتخاباتی کالیفرنیا را مغایر قانون اساسی آمریکا تشخیص داد.

جیمز بواسبرگ، قاضی ارشد دادگاه منطقه‌ای، در رأی خود نوشت: قوه مجریه احتمالاً بند انتخابات در قانون اساسی آمریکا را نقض کرده است؛ بندی که اختیار تعیین مقررات انتخابات را منحصراً به ایالت‌ها و کنگره واگذار می‌کند.

بواسبرگ روز دوشنبه در پرونده‌ای جداگانه، از صدور دستور دیگری برای توقف درخواست‌های دولت خودداری کرد. او اعلام کرد گروه‌های دموکراتی که شکایت کرده بودند، از نظر حقوقی صلاحیت طرح دعوا را ندارند و این موضوع پیش‌تر از سوی ایالت‌ها و دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته است.

دولت ترامپ در مقابل اعلام کرد درخواست برای جداسازی این آرا اقدامی محدود و معقول است که در نهایت امکان شمارش آرای قانونی را فراهم می‌کند.

تلاش دولت با موجی از شکست‌های قضایی و همچنین انتقاد‌هایی مواجه شده است؛ از جمله اینکه وزارت دادگستری تنها چند هفته مانده به انتخابات، درخواست‌های خود را از مقام‌های انتخاباتی کالیفرنیا مطرح کرده، آن هم با استفاده از فهرستی که حتی خود این وزارتخانه نیز اذعان کرده کاملاً قابل اتکا نیست.

در جریان جلسه رسیدگی به درخواست دولت برای لغو دستور منع تهدید کارکنان انتخاباتی به پیگرد کیفری در صورت اجازه دادن به افراد مشکوک به رأی دادن، ترینا تامپسون، قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا، درباره گزارش‌های مربوط به اشتباهات گسترده در اطلاعات وزارت دادگستری پرسش‌هایی مطرح کرد.

این قاضی مستقر در سان‌فرانسیسکو از کنت کائو، وکیل وزارت دادگستری پرسید: آیا قبول دارید که میزان خطا در این اطلاعات بالاست؟

کائو پاسخ داد: این ارزیابی منصفانه‌ای است. به همین دلیل از مسئولان ثبت‌نام رأی‌دهندگان درخواست کمک کرده‌ایم تا مشخص شود آیا این افراد همگی واجد شرایط رأی دادن هستند یا خیر.

در همین حال، بیل اسایلی، دادستان فدرال مسئول دفتر وزارت دادگستری در لس‌آنجلس، در یک نشست خبری اعلام کرد اطمینان زیادی دارد که افراد موجود در این فهرست واجد شرایط رأی دادن نیستند.

اسایلی گفت: این موضوع نه حدس و گمان است و نه یک نظریه.

او بعداً پذیرفت که ممکن است فهرست مذکور حاوی اشتباهاتی باشد.

تامپسون به‌جای لغو دستور قبلی خود، اواخر روز دوشنبه دامنه آن را گسترش داد و وزارت دادگستری را ملزم کرد پیش از انجام هرگونه تحقیقات یا پیگرد کیفری مرتبط با فهرست افراد غیرشهروند، او را مطلع کند.

«رأی‌گیری در کالیفرنیا از هفته‌ها پیش آغاز شده است»

رأی‌گیری در کالیفرنیا، ایالتی که عمدتاً از دموکرات‌ها حمایت می‌کند، از اوایل اکتبر آغاز شده است.

برای هر یک از حدود ۲۳ میلیون رأی‌دهنده ثبت‌نام‌شده در این ایالت، برگه رأی پستی ارسال می‌شود و بر اساس داده‌های انتخاباتی آسوشیتدپرس، تاکنون بیش از ۶ میلیون برگه رأی بازگردانده شده است.

کریستن کلارک، مشاور حقوقی ارشد انجمن ملی پیشرفت رنگین‌پوستان در واکنش به حکم دیوان عالی در بیانیه‌ای گفت: اعتراض بی‌اساس وزارت دادگستری، بار دیگر تلاشی برای زیاده‌روی در مداخله دولت فدرال و سرکوب حق رأی بود. ما در برابر کارزار ارعاب دولت ترامپ سکوت نخواهیم کرد و برای اطمینان از اینکه صدای مردم آمریکا خاموش نشود، از تمام ابزار‌های در اختیار خود استفاده خواهیم کرد.

مقام‌های انتخاباتی کالیفرنیا اعلام کرده‌اند شناسایی و کنار گذاشتن آرای مورد اعتراض در این مرحله از نظر اجرایی تقریباً غیرممکن است.

دادگاه‌های پایین‌تر نیز به‌سرعت از موضع ایالت حمایت کردند. یک قاضی دادگاه منطقه‌ای هفته گذشته هشدار داده بود که جداسازی این برگه‌های رأی می‌تواند انتخابات میان‌دوره‌ای را با آشفتگی جدی مواجه کند و اعتماد عمومی به روند دموکراتیک را از بین ببرد.

دیوید او_کارتر، قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا که از سوی بیل کلینتون، رئیس‌جمهور دموکرات پیشین منصوب شده بود، نوشت: اگر قوه مجریه بتواند بر اساس ادعا‌های اثبات‌نشده، آرا را بی‌اعتبار کند و یک انتخابات در حال برگزاری را با تهدید مواجه سازد، دموکراسی ما در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

یک هیئت سه‌نفره از دادگاه تجدیدنظر با رأی دو به یک، دستور او را تأیید کرد. یکی از قضات منصوب ترامپ و قاضی دیگری که جو بایدن، رئیس‌جمهور دموکرات پیشین، او را منصوب کرده بود، به تأیید این دستور رأی دادند.

قاضی سوم این هیئت که او نیز از سوی ترامپ منصوب شده بود، در نظر مخالف خود استدلال کرد خودداری کالیفرنیا از جداسازی این آرا، زمینه‌ساز «نقض قوانین فدرال» است.