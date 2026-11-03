رئیس نهمین همایش بین‌المللی سواد اطلاعاتی و رسانه‌ای از طراحی مدلی با ۵۰ شاخص در ۱۰ حوزه برای ارزیابی سواد شناختی و سنجش میزان تاب‌آوری اجتماعی در برابر جنگ شناختی خبر داد.

حجت الاسلام سعید عاملی رئیس نهمین همایش بین‌المللی سواد اطلاعاتی و رسانه‌ای و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به تداوم جنگ شناختی علیه ملت ایران گفت: برخلاف جنگ نظامی که مقاطع و فراز و نشیب‌های مشخصی دارد، جنگ شناختی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه عنوان نشست امسال «کنشگری مردم در جنگ شناختی و سواد جنگ شناختی» است، افزود: در این نوع جنگ، ذهن، نظام ادراکی و عواطف انسان‌ها هدف قرار می‌گیرد و هدف اصلی، اثرگذاری پنهان بر افکار و اندیشه‌های مردم است.

این استاد دانشگاه از طراحی مدلی برای سنجش تاب‌آوری اجتماعی خبر داد و گفت: در این مدل، ۵۰ شاخص در ۱۰ حوزه تعریف شده است که میزان شناخت جامعه از جنگ شناختی را ارزیابی می‌کند. شناخت تاکتیک‌ها و تکنیک‌های این جنگ و میزان تأثیرپذیری انگیزه‌ها و عواطف مردم از جمله محورهای این شاخص‌هاست.

عاملی ایجاد اختلاف میان مردم، تضعیف سرمایه اجتماعی و احساس تعلق ملی، القای فساد و ناامید کردن جامعه نسبت به آینده را از جمله روش‌های جنگ شناختی دانست.

وی با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در گسترش این جنگ گفت: هوش مصنوعی و پیشرفت توان پردازشی، از جمله در پیوند با فناوری‌های کوانتومی، ظرفیت شناسایی و اثرگذاری بر مخاطبان را افزایش داده است.

این استاد دانشگاه، تکرار اخبار دروغ، ارائه بخشی از واقعیت به جای تمام واقعیت، بزرگ‌نمایی رویدادهای کوچک و ایجاد اتاق پژواک را از دیگر روش‌های عملیات شناختی برشمرد و توضیح داد: در اتاق پژواک، افراد به‌طور مداوم در معرض اطلاعات محدود و مشابه قرار می‌گیرند و کمتر فرصت مقایسه و راستی‌آزمایی داده‌ها را پیدا می‌کنند.

عاملی با تأکید بر ضرورت پایش مستمر وضعیت جامعه اظهار داشت: سنجش تاب‌آوری در برابر جنگ شناختی نباید به بررسی‌های مقطعی محدود شود؛ بلکه لازم است حساسیت‌های اجتماعی و واکنش مردم به تحولات و اخبار، به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهانه بررسی شود.

وی افزود: نتایج این مطالعات می‌تواند به رسانه ملی، دولت و نظام حکمرانی در شناخت دقیق‌تر حساسیت‌های جامعه و اتخاذ سیاست‌های متناسب کمک کند.

عاملی در بخش دیگری از سخنانش، ناکامی دشمن در تحریک جامعه به اعتراض و آشوب را نشانه‌ای از اثرگذاری عوامل هویتی و تمدنی دانست و گفت: مردم ایران با وجود آگاهی از مشکلات اقتصادی و نارضایتی‌های موجود، این مسائل را از سرنوشت ملی کشور جدا می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به ارائه حدود ۱۰۰ مقاله و حضور صاحب‌نظرانی از کشورهای مختلف در همایش بین‌المللی سواد اطلاعاتی و رسانه‌ای، بر ضرورت توسعه مطالعات علمی و مستمر در حوزه جنگ شناختی تأکید کرد.