مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری با اشاره به اهمیت توسعه سرمایه‌گذاری در مدیریت شهری، از برنامه‌ریزی برای آغاز سه طرح سرمایه‌گذاری با مشارکت بخش خصوصی تا پایان سال در شهرستان زارچ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عباسی در دیدار با امام جمعه، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر زارچ افزود: تهیه طرح‌ها و فراهم‌کردن مقدمات اجرای طرح های بزرگ شهری با بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین در ادامه ازطرح های عمرانی از جمله احداث میدان و اصلاح هندسی خیابان مجلسی و آسفالت معابر شهرداری زارچ بازدید کرد و گفت: بخشی از مطالبات چندین‌ساله مردم در حوزه اجرای طرح های عمرانی و آسفالت معابر با اقدامات انجام‌شده محقق شده و رضایت شهروندان را به همراه داشته است.