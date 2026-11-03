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رئیس فدراسیون فوتبال گفت: یکی از بهترینهای فوتبال کشور را از دست دادیم و ما در فوتبال مدیون چنین انسانهایی هستیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، در مراسم تشییع حمید علیدوستی، اظهار داشت: جامعه فوتبال با درگذشت یکی از پیشکسوتان و چهرههای فنی خود عزادار شد. علیدوستی از چهرههای درخشان، خوشنام و خوشقلب فوتبال کشور بود.
وی با تشکر از باشگاه چادرملو برای استفاده از تجربه علیدوستی در روزهای پایانی فعالیت حرفهایاش افزود: او یکی از نخستین لژیونرهای فوتبال ایران بود که راهی آلمان شد و در همه زمینهها از بهترینها به شمار میرفت.
رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به دیدارهای خود با علیدوستی گفت: این توفیق را داشتم که چند بار به دیدار ایشان بروم و با او صحبت کنم. واقعاً احساس میکنم یکی از بهترینهای فوتبال کشور را از دست دادیم. او همواره بر مسائل اخلاقی تأکید داشت.
تاج ادامه داد: در مدتی که علیدوستی با وجود بیماری در باشگاه چادرملو مشغول به کار بود، به تمرین این تیم رفتم و با او صحبت کردم. او میگفت هیچوقت شکست را در برابر بیماری نمیپذیرد و با آن مبارزه میکند. واقعا هم تا آخرین لحظه به همین شکل جنگید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: علیدوستی از بهترینهای فوتبال کشور بود و ما در فوتبال، مدیون چنین انسانهایی هستیم.