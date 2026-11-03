رئیس فدراسیون فوتبال گفت: یکی از بهترین‌های فوتبال کشور را از دست دادیم و ما در فوتبال مدیون چنین انسان‌هایی هستیم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، در مراسم تشییع حمید علیدوستی، اظهار داشت: جامعه فوتبال با درگذشت یکی از پیشکسوتان و چهره‌های فنی خود عزادار شد. علیدوستی از چهره‌های درخشان، خوش‌نام و خوش‌قلب فوتبال کشور بود.



وی با تشکر از باشگاه چادرملو برای استفاده از تجربه علیدوستی در روز‌های پایانی فعالیت حرفه‌ای‌اش افزود: او یکی از نخستین لژیونر‌های فوتبال ایران بود که راهی آلمان شد و در همه زمینه‌ها از بهترین‌ها به شمار می‌رفت.



رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به دیدار‌های خود با علیدوستی گفت: این توفیق را داشتم که چند بار به دیدار ایشان بروم و با او صحبت کنم. واقعاً احساس می‌کنم یکی از بهترین‌های فوتبال کشور را از دست دادیم. او همواره بر مسائل اخلاقی تأکید داشت.



تاج ادامه داد: در مدتی که علیدوستی با وجود بیماری در باشگاه چادرملو مشغول به کار بود، به تمرین این تیم رفتم و با او صحبت کردم. او می‌گفت هیچ‌وقت شکست را در برابر بیماری نمی‌پذیرد و با آن مبارزه می‌کند. واقعا هم تا آخرین لحظه به همین شکل جنگید.



وی در پایان خاطرنشان کرد: علیدوستی از بهترین‌های فوتبال کشور بود و ما در فوتبال، مدیون چنین انسان‌هایی هستیم.

در این مراسم چهره‌های مختلف ورزشی و فوتبالی برای وداع با این پیشکسوت فوتبال ایران حضور پیدا کردند که از جمله آنها می‌توان به محمدشروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال و علی پروین، پیشکسوت فوتبال ایران اشاره کرد.

همچنین جمعی از دوستان، همکاران و علاقه‌مندان به فوتبال و سینما در این مراسم حضور داشتند تا آخرین وداع را با حمید علیدوستی داشته باشند.

علیدوستی روز یکشنبه ۱۰ آبان بر اثر ابتلا به بیماری سرطان دار فانی را وداع گفت. او از چهره‌های شناخته‌شده فوتبال ایران بود که علاوه بر سال‌ها فعالیت در عرصه فوتبال، در سال‌های اخیر به‌عنوان مدیر فنی باشگاه چادرملو اردکان یزد فعالیت می‌کرد.

درگذشت این پیشکسوت فوتبال با واکنش و ابراز تأسف اهالی ورزش همراه شد و جامعه فوتبال ایران یکی از چهره‌های باسابقه خود را از دست داد.