وزیر امور خارجه با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه خصومتی با کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس ندارد، از نقش مثبت قطر و عمان قدردانی کرد و نوشت: گفت‌و‌گو‌های خود با عربستان سعودی را ادامه می‌دهیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،«سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه در حساب کاربری خود در فضای مجازی با اشاره به مصاحبه خود با شبکه الجزیره نوشت: در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره تأکید کردم که ایران هیچ‌گونه خصومتی با کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس ندارد. از نقش مثبت قطر و عمان قدردانی می‌کنیم و گفت‌و‌گو‌های خود با عربستان سعودی را ادامه می‌دهیم.

عراقچی تصریح کرد: هدف ما دستیابی به ترتیبات امنیتی جدید منطقه‌ای است که از سوی خود کشور‌های منطقه و بدون حضور نظامی بیگانگان شکل بگیرد.