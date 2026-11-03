به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، همایش ملی «زنگ بیداری؛ از ایران تا فلسطین» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همایش ملی «زنگ بیداری؛ از ایران تا فلسطین» به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، امروز (سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵) از حوالی ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰، در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، سالن خلیج فارس برگزار می‌شود.

این همایش به همت جمعیت دفاع از ملت فلسطین و جمعیت هلال‌احمر با هدف ارائه آمار شهدای جنگ غزه و جنایات رژیم صهیونیستی علیه کودکان فلسطین، بررسی ابعاد تحولات فلسطین، تبیین اهمیت مبارزه با استکبار جهانی و تأکید بر نقش‌آفرینی آگاهی‌بخش رسانه‌ها در انعکاس رویداد‌های مرتبط با مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی برگزار خواهد شد.

تاکید این همایش است که رسانه‌ها می‌توانند با روایت زندگی کودکان آسیب‌دیده، معرفی نیاز‌های واقعی خانواده‌های جنگ‌زده و انعکاس تلاش امدادگران، تصویری انسانی و ملموس از پیامد‌های مخاصمات ارائه دهند؛ تصویری که فراتر از اعداد و آمار، مخاطب را با واقعیت زندگی انسان‌هایی مواجه می‌کند که جنگ، فرصت کودکی را از آنان گرفته است.

گفتنی است، انتخاب روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی برای برگزاری این همایش، بر اهمیت حضور نسل جوان در عرصه آگاهی‌بخشی و فعالیت‌های اجتماعی تأکید دارد. دانش‌آموزان و جوانان می‌توانند با شناخت اصول بشردوستانه، آشنایی با حقوق کودکان در زمان جنگ و مشارکت در فعالیت‌های داوطلبانه، بخشی از ظرفیت اجتماعی حمایت از آسیب‌دیدگان را شکل دهند.