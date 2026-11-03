به مناسبت روز دانش‌آموز، مراسم ویژه تجلیل از دانش‌آموزان و بزرگداشت این روز در شهرکرد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در این مراسم که با هدف قدردانی از تلاش‌های دانش‌آموزان و ترویج فرهنگ یادگیری و اشتیاق به تحصیل برگزار شد، مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری در نظر گرفته شده بود.

در این برنامه، مسئولان با ابراز امیدواری برای آینده روشن دانش‌آموزان، بر اهمیت نقش دانش‌آموزان در پیشرفت کشور و ضرورت حمایت از استعداد‌های علمی و فرهنگی آنها تأکید کردند.