حدود ۲۰۰ کیلوگرم محموله جنگلی قاچاق از گونه تاغ، در شهرستان سرایان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سرایان گفت: در راستای تشدید اقدامات حفاظتی و مقابله با تخریب و برداشت غیرمجاز محصولات جنگلی، حدود ۲۰۰ کیلوگرم چوب قاچاق از گونه تاغ، با همت نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی در حوزه استحفاظی شهرستان کشف و ضبط شد.

خادمی افزود: در این عملیات، محموله مکشوفه به همراه یک دستگاه اره موتوری، توقیف شد.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از رویشگاه‌های جنگلی، گفت: هرگونه برداشت و جابه‌جایی غیرمجاز محصولات جنگلی، تخلف محسوب شده و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.