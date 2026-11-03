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حضور پرشور دانشآموزان در میدان شهدا کرمان، نشاندهنده پیوند عمیق نسل جدید با مسیر انقلاب و وفاداری آنان به ارزشهای اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ در میان همهمهی روزمرگیها، میدانها البته قصه ای متفاوت از حضور است.
و درمیدان شهدا کرمان هم صدای نسلِ نو، دانشآموزانی که نه تنها با کتاب و قلم، بلکه با قلبی سرشار از ایمان، پیوندی ناگسستنی با راهنمای انقلاب اسلامی برقرار کردهاند طنین انداز شد.
نسلی که، فرزندانِ این خاکند وعهدی بستهانداز جنس معصومیتِ دوران کودکی و صلابتِ نگاه به آینده، عهدی که در چشمهای پر از امیدشان، جلوهای از وفاداری به ولایت دارد.