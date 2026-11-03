به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ در میان همهمه‌ی روزمرگی‌ها، میدانها البته قصه ای متفاوت از حضور است.



و درمیدان شهدا کرمان هم صدای نسلِ نو، دانش‌آموزانی که نه تنها با کتاب و قلم، بلکه با قلبی سرشار از ایمان، پیوندی ناگسستنی با راهنمای انقلاب اسلامی برقرار کرده‌اند طنین انداز شد.



نسلی که، فرزندانِ این خاکند وعهدی بسته‌انداز جنس معصومیتِ دوران کودکی و صلابتِ نگاه به آینده، عهدی که در چشم‌های پر از امیدشان، جلوه‌ای از وفاداری به ولایت دارد.



