مراسم استقبال و تشییع پیکر‌های مطهر شهدای گمنام در چهار مسیر شهرستانی استان مرکزی و یک برنامه ویژه در اراک برگزار می‌شود.

زمان‌بندی استقبال و تشییع پیکر‌های مطهر شهدای گمنام در استان مرکزی

زمان‌بندی استقبال و تشییع پیکر‌های مطهر شهدای گمنام در استان مرکزی

نمایش عشق، ارادت و وفاداری از ۱۲ تا ۲۱ آبان؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم استقبال و تشییع پیکر‌های مطهر شهدای گمنام در چهار مسیر شهرستانی استان مرکزی و یک برنامه ویژه در اراک برگزار می‌شود که زمان‌بندی آن، بدین شرح است:

✅مسیر نخست؛ ساوه، زرندیه و معراج

در مسیر نخست، مراسم استقبال و تشییع شهدای گمنام از ۱۳ آبان‌ماه ساعت ۷ صبح در شهرستان ساوه آغاز شده و تا ۱۶ آبان‌ماه ساعت ۲۳ ادامه دارد. پس از آن، شهرستان زرندیه از ۱۷ آبان‌ماه ساعت ۷ صبح تا ۱۸ آبان‌ماه ساعت ۲۳ میزبان مراسم خواهد بود و ادامه برنامه در معراج از ۱۹ آبان‌ماه ساعت ۷ صبح پیش‌بینی شده است.

✅مسیر دوم؛ فراهان، آشتیان، تفرش و معراج

در مسیر دوم، شهرستان فراهان از ۱۳ آبان‌ماه ساعت ۷ صبح تا ۱۴ آبان‌ماه ساعت ۲۳ میزبان مراسم استقبال و تشییع خواهد بود. سپس مراسم در شهرستان آشتیان از ۱۵ آبان‌ماه ساعت ۷ صبح آغاز می‌شود و پس از آن، شهرستان تفرش از ۱۷ آبان‌ماه ساعت ۷ صبح تا ۱۸ آبان‌ماه ساعت ۲۳ میزبان برنامه خواهد بود. ادامه این مسیر نیز در معراج از ۱۹ آبان‌ماه ساعت ۷ صبح انجام می‌شود.

✅مسیر سوم؛ خمین، محلات، دلیجان و معراج

در مسیر سوم، مراسم استقبال و تشییع شهدای گمنام در شهرستان خمین از ۱۳ آبان‌ماه ساعت ۷ صبح تا ۱۴ آبان‌ماه ساعت ۲۳ برگزار می‌شود.

پس از خمین، شهرستان محلات از ۱۵ آبان‌ماه ساعت ۷ صبح تا ۱۶ آبان‌ماه ساعت ۲۳ میزبان مراسم خواهد بود.

در ادامه، شهرستان دلیجان از ۱۷ آبان‌ماه ساعت ۷ صبح تا ۱۸ آبان‌ماه ساعت ۲۳ پذیرای پیکر‌های مطهر شهدا است و برنامه این مسیر در معراج از ۱۹ آبان‌ماه ساعت ۷ صبح ادامه خواهد یافت.

✅مسیر چهارم؛ شازند، خنداب، کمیجان و معراج

در مسیر چهارم، شهرستان شازند از ۱۳ آبان‌ماه ساعت ۷ صبح تا ۱۴ آبان‌ماه ساعت ۲۳ میزبان مراسم خواهد بود. پس از آن، شهرستان خنداب از ۱۵ آبان‌ماه ساعت ۷ صبح تا ۱۶ آبان‌ماه ساعت ۲۳ و شهرستان کمیجان از ۱۷ آبان‌ماه ساعت ۷ صبح تا ۱۸ آبان‌ماه ساعت ۲۳ میزبان برنامه استقبال و تشییع خواهند بود. ادامه این مسیر نیز در معراج از ۱۹ آبان‌ماه ساعت ۷ صبح پیش‌بینی شده است.

✅اراک؛ میزبان آیین استقبال و تشییع

در شهر اراک نیز مراسم استقبال و تشییع شهدای گمنام در پنج مرحله برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، نخستین مرحله از ۱۲ آبان‌ماه ساعت ۷ صبح تا ۱۳ آبان‌ماه ساعت ۲۳ خواهد بود.

مرحله دوم از ۱۴ آبان‌ماه ساعت ۷ صبح تا ۱۵ آبان‌ماه ساعت ۲۳

مرحله سوم از ۱۶ آبان‌ماه ساعت ۷ صبح تا ۱۷ آبان‌ماه ساعت ۲۳

و مرحله چهارم از ۱۸ آبان‌ماه ساعت ۷ صبح تا ۱۹ آبان‌ماه ساعت ۲۳ برگزار می‌شود.

همچنین مرحله پنجم از ۲۰ آبان‌ماه ساعت ۷ صبح آغاز شده و تا ۲۱ آبان‌ماه ساعت ۲۳ ادامه خواهد داشت.

مردم استان مرکزی در این روز‌ها با حضور در آیین‌های استقبال و تشییع، بار دیگر جلوه‌ای از عشق، ارادت و وفاداری خود به آرمان‌های شهدا را به نمایش خواهند گذاشت.