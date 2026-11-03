نمایش عشق، ارادت و وفاداری از ۱۲ تا ۲۱ آبان؛
زمانبندی استقبال و تشییع پیکرهای مطهر شهدای گمنام در استان مرکزی
مراسم استقبال و تشییع پیکرهای مطهر شهدای گمنام در چهار مسیر شهرستانی استان مرکزی و یک برنامه ویژه در اراک برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم استقبال و تشییع پیکرهای مطهر شهدای گمنام در چهار مسیر شهرستانی استان مرکزی و یک برنامه ویژه در اراک برگزار میشود که زمانبندی آن، بدین شرح است:
✅مسیر نخست؛ ساوه، زرندیه و معراج
در مسیر نخست، مراسم استقبال و تشییع شهدای گمنام از ۱۳ آبانماه ساعت ۷ صبح در شهرستان ساوه آغاز شده و تا ۱۶ آبانماه ساعت ۲۳ ادامه دارد. پس از آن، شهرستان زرندیه از ۱۷ آبانماه ساعت ۷ صبح تا ۱۸ آبانماه ساعت ۲۳ میزبان مراسم خواهد بود و ادامه برنامه در معراج از ۱۹ آبانماه ساعت ۷ صبح پیشبینی شده است.
✅مسیر دوم؛ فراهان، آشتیان، تفرش و معراج
در مسیر دوم، شهرستان فراهان از ۱۳ آبانماه ساعت ۷ صبح تا ۱۴ آبانماه ساعت ۲۳ میزبان مراسم استقبال و تشییع خواهد بود. سپس مراسم در شهرستان آشتیان از ۱۵ آبانماه ساعت ۷ صبح آغاز میشود و پس از آن، شهرستان تفرش از ۱۷ آبانماه ساعت ۷ صبح تا ۱۸ آبانماه ساعت ۲۳ میزبان برنامه خواهد بود. ادامه این مسیر نیز در معراج از ۱۹ آبانماه ساعت ۷ صبح انجام میشود.
✅مسیر سوم؛ خمین، محلات، دلیجان و معراج
در مسیر سوم، مراسم استقبال و تشییع شهدای گمنام در شهرستان خمین از ۱۳ آبانماه ساعت ۷ صبح تا ۱۴ آبانماه ساعت ۲۳ برگزار میشود.
پس از خمین، شهرستان محلات از ۱۵ آبانماه ساعت ۷ صبح تا ۱۶ آبانماه ساعت ۲۳ میزبان مراسم خواهد بود.
در ادامه، شهرستان دلیجان از ۱۷ آبانماه ساعت ۷ صبح تا ۱۸ آبانماه ساعت ۲۳ پذیرای پیکرهای مطهر شهدا است و برنامه این مسیر در معراج از ۱۹ آبانماه ساعت ۷ صبح ادامه خواهد یافت.
✅مسیر چهارم؛ شازند، خنداب، کمیجان و معراج
در مسیر چهارم، شهرستان شازند از ۱۳ آبانماه ساعت ۷ صبح تا ۱۴ آبانماه ساعت ۲۳ میزبان مراسم خواهد بود. پس از آن، شهرستان خنداب از ۱۵ آبانماه ساعت ۷ صبح تا ۱۶ آبانماه ساعت ۲۳ و شهرستان کمیجان از ۱۷ آبانماه ساعت ۷ صبح تا ۱۸ آبانماه ساعت ۲۳ میزبان برنامه استقبال و تشییع خواهند بود. ادامه این مسیر نیز در معراج از ۱۹ آبانماه ساعت ۷ صبح پیشبینی شده است.
✅اراک؛ میزبان آیین استقبال و تشییع
در شهر اراک نیز مراسم استقبال و تشییع شهدای گمنام در پنج مرحله برگزار میشود.
بر اساس برنامه اعلامشده، نخستین مرحله از ۱۲ آبانماه ساعت ۷ صبح تا ۱۳ آبانماه ساعت ۲۳ خواهد بود.
مرحله دوم از ۱۴ آبانماه ساعت ۷ صبح تا ۱۵ آبانماه ساعت ۲۳
مرحله سوم از ۱۶ آبانماه ساعت ۷ صبح تا ۱۷ آبانماه ساعت ۲۳
و مرحله چهارم از ۱۸ آبانماه ساعت ۷ صبح تا ۱۹ آبانماه ساعت ۲۳ برگزار میشود.
همچنین مرحله پنجم از ۲۰ آبانماه ساعت ۷ صبح آغاز شده و تا ۲۱ آبانماه ساعت ۲۳ ادامه خواهد داشت.
مردم استان مرکزی در این روزها با حضور در آیینهای استقبال و تشییع، بار دیگر جلوهای از عشق، ارادت و وفاداری خود به آرمانهای شهدا را به نمایش خواهند گذاشت.