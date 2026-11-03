معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از شناسایی و بازداشت فردی خبر داد که بدون مجوز قانونی اقدام به خریدوفروش انواع ارز در محدوده میدان آرژانتین می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ کارآگاه علی ساریخانی اعلام کرد: مأموران پس از انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، محل فعالیت این فرد را شناسایی و در عملیاتی او را دستگیر کردند.

وی گفت: در بازرسی از دفتر موردنظر که فاقد مجوز کسب و تابلو بود، مقادیری از انواع ارز خارجی به همراه اسناد و مدارک مرتبط با فعالیت ارزی کشف شد.

ارزش تقریبی ارز‌های کشف‌شده، طبق اعلام پلیس، بیش از ده میلیارد تومان برآورد شده است.

سرهنگ ساریخانی افزود: در این عملیات، مستندات مربوط به فعالیت ارزی نیز جمع‌آوری شد و متهم پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.