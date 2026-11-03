به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان، به اتفاق معاونان و جمعی از مدیران سازمان، با آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی‌فقیه در گیلان و امام جمعه رشت، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان در این دیدار، با اشاره به لزوم اهتمام ویژه به طرح‌های نیمه‌تمام استان گفت: مسئولان نباید تنها به اعداد و ارقام اداری بسنده کنند، طرح‌هایی که مستقیماً با معیشت و رفاه مردم سروکار دارند، مثل مدیریت پسماند، ساماندهی وضعیت راه‌ها، شبکه فاضلاب و آبرسانی، نیازمند پیگیری‌های مستمر و شبانه‌روزی هستند.

آیت الله فلاحتی تأکید کرد: بودجه‌ریزی برای سال ۱۴۰۶ باید با اولویت‌بندی دقیق و با هدف رفع محرومیت از چهره استان صورت پذیرد و نباید اجازه دهیم طرح‌های حیاتی به دلیل پیگیری نکردن یا کمبود اعتبارات فرسایشی شوند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان هم در این نشست ضمن ارائه گزارشی از وضعیت شاخص‌های توسعه‌ای و روند بودجه‌ریزی استان، به تشریح اقدامات سازمان در زمینه تهیه و تدوین سند توسعه و پیشرفت استان، مصوبات پیشنهادی برای سفر رئیس‌جمهور به گیلان و پروژه‌های مهم و کلیدی استان پرداخت.

علیرضا نورانی مسائلی همچون وضعیت راه‌ها، مدیریت پسماند، فاضلاب و سایر چالش‌های زیرساختی استان را از جمله موضوعات مهم و اولویت‌دار گیلان برشمرد و از ارائه ۱۲ پیشنهاد اجرایی برای تقویت اعتبارات استانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ خبر داد.

وی با اشاره به ضرورت پیگیری طرح‌های اولویت‌دار استان، گفت: پیگیری این طرح‌ها با همکاری مجمع نمایندگان و مجموعه مدیریتی استان، به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار قرار دارد.