مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی گفت: در هفت ماهه سال جاری، بیش از ۳۸ هزار و ۴۳۴ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در استان توزیع شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۱۱ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جعفر پورمختار با اعلام این خبر اظهار کرد: از مجموع عوارض ارزش افزوده توزیع‌شده در این مدت، بیش از ۲۴ هزار و ۷۸۱ میلیارد ریال به شهرداری‌های استان، بیش از ۱۱ هزار و ۹۶۱ میلیارد ریال به دهیاری‌ها، بیش از ۴۸۹ میلیارد ریال به فرمانداری‌ها و بیش از یک هزار و ۲۰۲ میلیارد ریال به عشایر اختصاص یافته است.

وی افزود: توزیع عوارض ارزش افزوده نقش مهمی در تأمین منابع مورد نیاز مدیریت شهری و روستایی و اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی دارد و افزایش این منابع می‌تواند به ارتقای زیرساخت‌ها و کیفیت ارائه خدمات در مناطق مختلف استان کمک کند.

توزیع عوارض میان ۲۰ شهرستان

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی با اشاره به توزیع عوارض ارزش افزوده میان شهرستان‌های استان گفت: منابع حاصل از این محل در هفت ماهه امسال میان ۲۰ شهرستان آذربایجان‌غربی توزیع شده است تا متناسب با سهم قانونی، در مسیر توسعه و ارائه خدمات عمومی هزینه شود.

پورمختار ادامه داد: شهرستان ارومیه با دریافت بیش از ۱۲ هزار و ۳۲۷ میلیارد ریال، بالاترین سهم را از عوارض ارزش افزوده توزیع‌شده در این مدت به خود اختصاص داده است.

توزیع بیش از ۱۲۹ میلیارد ریال عوارض آلایندگی

وی همچنین از توزیع بیش از ۱۲۹ میلیارد ریال عوارض آلایندگی در هفت ماهه سال جاری خبر داد و گفت: این منابع نیز در چارچوب قوانین مربوطه میان شهرستان‌های استان توزیع شده است.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی تأکید کرد: مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان، علاوه بر تأمین هزینه‌های عمومی کشور، در قالب سهم قانونی عوارض ارزش افزوده به توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی و ارائه خدمات عمومی در استان بازمی‌گردد.