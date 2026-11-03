مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با اشاره به راه‌اندازی نخستین دستگاه حفاری از مجموعه ۱۸ دستگاه پیش‌بینی‌شده در قرارداد‌های جدید تأمین دکل گفت: با ورود این دستگاه‌ها به ناوگان حفاری کشور، سهم بخش خصوصی در حفاری خشکی افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رامین حاتمی در حاشیه بازدید از نخستین دستگاه حفاری تأمین‌شده در چهارچوب قرارداد‌های جدید، بیان کرد: این قرارداد‌ها در چهارچوب قانون مشارکت عمومی - خصوصی و در دی‌ماه پارسال با حضور رئیس‌جمهوری امضا شدند و ورود نخستین دستگاه به چرخه عملیات، حاصل تلاش سرمایه‌گذار بخش خصوصی و همکاری مجموعه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب است.

وی تأمین تجهیزات حفاری را یکی از الزام‌های کلیدی توسعه میدان‌های نفت و گاز دانست و افزود: با توجه به تکالیف وزارت نفت برای افزایش تولید نفت و گاز در چهارچوب برنامه هفتم پیشرفت کشور، تأمین دستگاه‌های حفاری مورد نیاز از اولویت‌های بخش بالادستی صنعت نفت است که با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با اشاره به برنامه راه‌اندازی دیگر دستگاه‌های موضوع قرارداد ادامه داد: بر اساس گزارش ارائه‌شده، پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال دو دستگاه دیگر نیز وارد چرخه عملیات شوند.حاتمی در تشریح وضع ناوگان حفاری خشکی کشور گفت: اکنون ۱۲۱ دستگاه حفاری سبک و سنگین در بخش خشکی کشور فعال است و با اضافه‌شدن ۱۸ دستگاه موضوع قرارداد‌های جدید، سهم بخش خصوصی در این ناوگان افزایش می‌یابد.

وی با تأکید بر اینکه مشارکت بخش خصوصی به تأمین تجهیزات حفاری محدود نمی‌شود، یادآور شد: در حوزه فرآورش و همچنین جمع‌آوری گاز‌های همراه نفت نیز فعالیت‌هایی به بخش خصوصی واگذار شده است و با اجرای این طرح‌ها، در آینده نزدیک شاهد افزایش سهم و نقش این بخش در توسعه فعالیت‌های بالادستی صنعت نفت خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب تصریح کرد: اجرای این قرارداد‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاری و توان اجرایی بخش خصوصی، زمینه مشارکت گسترده‌تر این بخش در توسعه میدان‌های نفتی و تحقق اهداف تولیدی صنعت نفت را فراهم می‌کند.

نخستین دستگاه حفاری خشکی این مجموعه با ظرفیت ۲ هزار اسب بخار، با عنوان OPC.۱ و با سرمایه‌گذاری شرکت مهندسی و خدمات حفاری اوکسین پترولیوم خاورمیانه، در قالب قرارداد BOO تأمین و راه‌اندازی شده است. این دستگاه در موقعیت عملیاتی چاه شماره ۶۲ میدان نفتی آب‌تیمور مستقر است و عملیات حفاری آن از نهم مهر ۱۴۰۵ آغاز شده است.