جانشین سازمان بسیج دانش‌آموزی استان یزد، از برنامه‌ریزی برای اعزام ۵ هزار دانش‌آموز دختر و پسر استان به اردو‌های راهیان نور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، زارع با اشاره به اهمیت اردو‌های راهیان نور در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل نوجوان اظهار کرد: در قالب این برنامه، ۵ هزار دانش‌آموز دختر و پسر استان یزد به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام خواهند شد تا ضمن آشنایی با رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان اسلام، با ارزش‌های دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت بیشتر آشنا شوند.

وی با اشاره به آغاز مرحله نخست این برنامه افزود: در اولین مرحله، ۴۰ نفر از دانش‌آموزان نخبه استان با نام سفیران شهدا به اردوی راهیان نور اعزام شدند.

زارع هدف از اعزام این گروه را آموزش و توانمندسازی دانش‌آموزان برای فعالیت به‌عنوان خادم‌الشهدا عنوان کرد و گفت: این دانش‌آموزان پس از این سفر با آمادگی بیشتری در عرصه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و خدمت‌رسانی به زائران مناطق عملیاتی ایفای نقش خواهند کرد.

جانشین سازمان بسیج دانش‌آموزی سپاه الغدیر استان یزد در پایان، اردو‌های راهیان نور را فرصتی ارزشمند برای پیوند نسل جوان با تاریخ پرافتخار دفاع مقدس دانست و بر نقش دانش‌آموزان در انتقال این فرهنگ به نسل‌های آینده تأکید کرد.