

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ فرمانده قرارگاه مهارت‌آموزی آجا و ارشد نظامی ارتش در خراسان جنوبی در مراسم اختتامیه برنامه‌های مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه گفت: در این مرحله ۸۵ نفر از کارکنان وظیفه واجد شرایط که در مرحله شهرستانی حدنصاب لازم را کسب کرده بودند، در ۱۲ رشته مهارتی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

امیر ذوالقدر افزود: رشته‌های این دوره متناسب با نیاز بازار کار و مهارت‌های کاربردی نیرو‌های مسلح، از جمله تعمیرات خودرو‌های سبک، برنامه ریزی و ساختمان، آرایشگری، برنامه نویسی، عکاسی دیجیتال، تعمیر سخت افزار تلفن همراه، نصب و تعمیر شلنگ‌های گاز، امداد و نجات، تعمیر کپی و نصب و تعمیر تجهیزات آب شیرین کن برگزار شد.

وی گفت: برگزیدگان مسابقات مهارت آموزی از مشوق‌هایی همچون مرخصی تشویقی، بخشش اضافه خدمت، اولویت در دریافت تسهیلات اشتغال و پاداش نقدی بهره‌مند خواهند شد.

ارشد نظامی ارتش در خراسان جنوبی افزود: مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه در کنار انجام خدمت مقدس سربازی، زمینه‌ساز اشتغال، توانمندسازی جوانان و تربیت نیروی انسانی متخصص برای آینده کشور است.

امیر ذوالقدر با اشاره به ابتکار شهید سپهبد باقری در پیگیری طرح مهارت‌آموزی سربازان افزود: این طرح با تصویب فرماندهی معظم کل قوا و همکاری نیرو‌های مسلح و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجرا رسیده است.

وی با بیان اینکه امنیت، بستر اصلی پیشرفت و شکوفایی کشور است، گفت: کارکنان وظیفه در دوران جوانی فرصت مناسبی برای کسب تجربه و تخصص در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت، درمان، کشاورزی و تجارت دارند.

ارشد نظامی ارتش در خراسان جنوبی افزود: هدف این است که سربازان در پایان دوران خدمت، علاوه بر ایفای نقش در تأمین امنیت کشور، با مهارت و تخصصی کاربردی وارد جامعه و بازار کار شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی نیز با تأکید بر نقش مهارت‌آموزی در ایجاد اشتغال و تقویت استقلال اقتصادی جامعه گفت: توسعه مهارت‌های تخصصی و کارآفرینی، یکی از ضرورت‌های رونق اقتصادی و ایجاد کسب‌وکار‌های مولد است.

شریعتی‌فر با بیان اینکه کسب وکار‌های کوچک سهم مهمی در اقتصاد خراسان جنوبی دارند، افزود: حدود ۸۰ درصد مشاغل استان در حوزه کسب وکار‌های کوچک قرار دارند و حضور نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده می‌تواند زمینه توسعه این واحد‌ها و تبدیل آنها به کسب وکار‌های متوسط و بزرگ را فراهم کند.

وی با قدردانی از پیگیری نیرو‌های مسلح در حوزه مهارت‌آموزی سربازان گفت: توجه به آموزش مهارتی کارکنان وظیفه، اقدامی ارزشمند و فراتر از مأموریت‌های سازمانی است که می‌تواند در آینده به توسعه اقتصادی خراسان جنوبی کمک کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد سال گذشته در این حوزه افزود: در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۸ میلیارد تومان تسهیلات برای مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه اختصاص یافت که زمینه ایجاد ۳۸۵ فرصت شغلی را فراهم کرد و میزان تحقق تعهدات پرداختی استان نیز به ۸۲ درصد رسید.

شریعتی‌فر از پیش بینی ۸۴ میلیارد تومان اعتبار برای مهارت‌آموزی نیرو‌های مسلح در سال جاری خبر داد و افزود: این منابع با همکاری چهار بانک عامل تأمین می‌شود و در صورت جذب کامل اعتبار پیش‌بینی‌شده، امکان افزایش منابع نیز وجود دارد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی هم با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی استان افزود: بیش از ۲۰ مرکز آموزش دولتی با بهره‌گیری از ۲۵۰ مربی و همکار و همچنین بیش از ۴۰۰ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای در خراسان جنوبی در حوزه آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند.

کامرانی‌فر، از توسعه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز‌های روز بازار کار به عنوان یکی از اولویت‌های این اداره‌کل یاد کرد و افزود: راه‌اندازی مرکز مهارت‌های پیشرفته و تجهیز کارگاه‌هایی در حوزه هوش مصنوعی و اقتصاد، از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای سال جاری است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای تشکیل کنسرسیوم‌های مهارتی با مشارکت سرمایه‌گذاران و بخش اقتصادی خراسان جنوبی خبر داد و گفت: با توجه به تغییرات سریع بازار کار و منسوخ شدن یا نیاز به ارتقای بسیاری از مشاغل در بازه‌های زمانی کوتاه، آموزش مهارت‌های جدید و به‌روزرسانی توانمندی نیروی کار ضرورت دارد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی افزود: پایان دوره مهارت‌آموزی در مراکز نظامی، آغاز مسیر تکمیل تخصص و ورود به بازار کار است و سربازان باید برای ارتقای مهارت‌های خود در دوره‌های بلندمدت‌تر برنامه ریزی کنند.