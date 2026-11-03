به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مصیب جلالت اظهار کرد: در هفت ماهه امسال، بیش از ۲ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال از محل عوارض ارزش افزوده به شهرستان میاندوآب اختصاص یافته است که این منابع نقش مهمی در تأمین اعتبارات مدیریت شهری و توسعه زیرساخت‌های روستایی دارد.

وی افزود: از مجموع عوارض توزیع‌شده در شهرستان میاندوآب، بیش از یک هزار و ۵۵۸ میلیارد ریال به شهرداری میاندوآب و بیش از ۴۰ میلیارد ریال به شهرداری بکتاش اختصاص یافته است.

جلالت ادامه داد: همچنین بیش از یک هزار و هفت میلیارد ریال به دهیاری‌ها، بیش از ۶ میلیارد ریال به فرمانداری و بیش از ۳۸ میلیارد ریال به عشایر این شهرستان پرداخت شده است. میاندوآب دارای ۲ شهرداری است که عوارض ارزش افزوده سهم مهمی در تأمین منابع مالی مورد نیاز آنها دارد.

توزیع بیش از ۲۵۹ میلیارد ریال در شهرستان باروق

معاون مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی با اشاره به سهم شهرستان باروق از عوارض ارزش افزوده گفت: در هفت ماهه امسال بیش از ۲۵۹ میلیارد ریال از این محل در شهرستان باروق توزیع شده است.

وی افزود: از این میزان، بیش از ۴۸ میلیارد ریال به شهرداری، بیش از ۱۹۹ میلیارد ریال به دهیاری‌ها و بیش از ۱۱ میلیارد ریال به فرمانداری اختصاص یافته است.

اختصاص بیش از ۳۰۳ میلیارد ریال به شهرستان چهاربرج

جلالت همچنین از توزیع بیش از ۳۰۳ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در شهرستان چهاربرج خبر داد و اظهار کرد: از مجموع این منابع، بیش از ۱۰۹ میلیارد ریال به شهرداری و بیش از ۱۹۴ میلیارد ریال به دهیاری‌های این شهرستان اختصاص یافته است.

وی با تأکید بر نقش عوارض ارزش افزوده در تقویت منابع مالی مدیریت شهری و روستایی خاطرنشان کرد: توزیع این منابع، زمینه تأمین بخشی از هزینه‌های عمرانی و خدماتی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و اجرای طرح‌های مورد نیاز شهروندان و روستاییان را فراهم می‌کند.