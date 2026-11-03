سخنگوی قوه قضاییه گفت: افرادی که با ادعای ارتباط و نفوذ در دستگاه قضایی اقدام به فریب شهروندان و دریافت اموال آنان می‌کنند، در پرونده اخیر فاقد هرگونه ارتباط با کارکنان یا مسئولان قوه قضاییه شناسایی شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علی کاظمی با هشدار به مردم درباره فعالیت افراد سودجو و کلاهبردار که با ادعای ارتباط با مقامات، مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی اقدام به فریب شهروندان و دریافت اموال آنان می‌کنند، تأکید کرد: مردم مراقب باشند فریب چنین ادعا‌هایی را نخورند و سرنوشت و اموال خود را در اختیار این افراد قرار ندهند؛ چراکه در برخی موارد، مراجعه و همکاری با این اشخاص ممکن است تبعات قانونی نیز برای افراد به دنبال داشته باشد.

کاظمی تصریح کرد: شهروندان در صورت مواجهه با افرادی که مدعی اعمال نفوذ در قوه قضاییه هستند، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۸۰ مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گزارش کنند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه احتمال برقراری ارتباط برخی افراد سودجو با کارکنان دستگاه قضایی در موارد دیگر منتفی نیست، افزود: چنانچه چنین ارتباطاتی احراز شود، برخورد با این موارد قاطعانه‌تر و شدیدتر خواهد بود. قوه قضاییه نسبت به سلامت کارکنان خود حساسیت دارد و نظارت‌های لازم را در این زمینه اعمال می‌کند.

تأکید بر حمایت از خبرنگاران، رویکرد فرهنگی در مواجهه با ناهنجاری‌ها و بهبود معیشت کارکنان

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو، بر ضرورت حمایت از خبرنگاران در برابر اقدامات مجرمانه، توجه به مسائل فرهنگی و اتخاذ رویکرد فرهنگی در مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید کرد.

وی در تشریح مناسبت‌های این هفته اظهار کرد: یکی از مناسبت‌های مهم، موضوع مقابله با مصونیت مرتکبان اقدامات مجرمانه علیه خبرنگاران است که در سازمان ملل نیز به ثبت رسیده است. امیدواریم خبرنگاران به‌عنوان قشری که مسئولیت مهم اطلاع‌رسانی را بر عهده دارند، در چارچوب ضوابط و حمایت‌های قانونی بتوانند فعالیت خود را در مسیر شفافیت و آگاهی‌بخشی به جامعه دنبال کنند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به روز فرهنگ عمومی، فرهنگ را از موضوعات مهم و مورد توجه کشور دانست و افزود: در نشست روز گذشته شورای عالی قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه بر اهمیت این موضوع تأکید کردند و ضرورت اتخاذ رویکرد فرهنگی در مواجهه با مسائل فرهنگی و ناهنجاری‌های اجتماعی را مورد توجه قرار دادند.

کاظمی ادامه داد: بر همین اساس، دستور داده شد پژوهشگاه قوه قضاییه در این زمینه مطالعات و بررسی‌های لازم را انجام دهد. همچنین دادستانی کل کشور با همکاری دستگاه‌های مرتبط، موضوع ساماندهی کافه‌های کشور را در دستور کار قرار داده و تدوین دستورالعمل مربوط به آن را دنبال می‌کند. این اقدامات در راستای تقویت رویکرد فرهنگی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، گفت: این مناسبت‌ها بیانگر حقیقتی مشترک هستند و آن اینکه ملت ایران همواره خواهان حق‌طلبی، آزادی، دانش، پیشرفت و عدالت بوده است.

کاظمی با اشاره به پیشرفت‌های علمی کشور و وضعیت دانش‌آموزان و دانشجویان افزود: امروز در عرصه‌های مختلف علمی شاهد دستاورد‌های قابل توجهی هستیم و نباید یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و دیگر کودکان و دانش‌آموزانی را که در حوادث مختلف به شهادت رسیده‌اند، فراموش کنیم.

وی با اشاره به مسئولیت آمریکا در این حوادث اظهار کرد: از نگاه ما، این جنایات ریشه در سیاست‌ها و عملکرد حکمرانی آمریکا دارد که به‌صورت مستقیم یا از طریق عوامل داخلی و خارجی، حتی به دانش‌آموزان و کودکان نیز رحم نکرده است.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوعات مطرح‌شده در جلسه روز گذشته شورای عالی قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: در این جلسه، علاوه بر مباحث جاری، موضوع حمایت و توجه به واحد‌های تولیدی و همچنین مسئله معیشت کارکنان قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت.

کاظمی با بیان اینکه تأمین معیشت کارکنان از دغدغه‌های رئیس قوه قضاییه و مدیران عالی دستگاه قضایی است، افزود: در همین راستا، رئیس قوه قضاییه دو دستور ویژه صادر کرد. در دستور نخست، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه موظف شده است تمام تلاش خود را به کار گیرد تا پایان سال، کارکنان شریف دستگاه قضایی در تأمین معیشت و رفع نیاز‌های ضروری خود با مضیقه مواجه نشوند.

سخنگوی قوه قضاییه در تشریح دستور دوم نیز اظهار کرد: بخش‌های مختلف قوه قضاییه باید پیگیری‌های لازم را در جریان بررسی و تدوین لایحه بودجه انجام دهند تا با پیش‌بینی اعتبارات مناسب‌تر، شرایط بودجه‌ای این دستگاه در سال آینده بهبود یابد.

کاظمی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت اعتبارات عمومی آگاهی دارد، اما با توجه به محدودیت‌های موجود و پایین بودن پایه بودجه این دستگاه، رئیس قوه قضاییه بر ضرورت پیگیری و تأمین اعتبارات متناسب در قانون بودجه سال آینده تأکید کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه: از این ماه کمک‌های رفاهی کارکنان دستگاه قضا افزایش می‌یابد

علی کاظمی، با اشاره به محدودیت‌های موجود در زمینه تأمین و تخصیص اعتبارات، اعلام کرد: با اولویت‌بخشی به معیشت کارکنان قوه قضاییه و استفاده از اعتبارات حاصل از صرفه‌جویی، با همت معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه، مقرر شده است از این ماه کمک‌های رفاهی بهتری در اختیار همکاران قرار گیرد تا شرایط معیشتی مناسب‌تری داشته باشند.

وی با بیان اینکه کارکنان قوه قضاییه از سطح رفاهی پایینی برخوردارند، افزود: در بررسی لایحه بودجه امسال، انتظار کارکنان و ریاست قوه قضاییه از دولت و مجلس شورای اسلامی، همکاری برای رفع ضعف پایه بودجه قوه قضاییه است.

کاظمی همچنین با اشاره به اقدام دولت در افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها گفت: با توجه به اینکه از ابتدای تاریخ قانون‌گذاری، میان قضات و اعضای هیئت علمی هم‌ترازی حقوقی وجود داشته است، انتظار می‌رود دولت در این زمینه نیز اقدامات لازم را انجام دهد.

کاظمی در ادامه با اشاره به شرایط کارکنان قوه قضاییه و قرار گرفتن آنان در معرض پیشنهاد‌های مختلف، بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی و رفاهی این کارکنان تأکید کرد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده اخیر مربوط به افرادی که با ادعای ارتباط و نفوذ در دستگاه قضایی اقدام به جلب اعتماد مردم می‌کردند، اظهار کرد: در پرونده‌ای که با نظارت رئیس قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت، ارتباط خاصی میان افراد مورد اشاره و کارکنان یا مسئولان قوه قضاییه احراز نشد و مشخص شد این افراد با جعل عنوان، مدعی برخورداری از نفوذ و ارتباطات در دستگاه قضایی بوده‌اند.

قوه قضاییه نسبت به سلامت کارکنان خود حساسیت دارد

وی با بیان اینکه احتمال برقراری ارتباط برخی افراد سودجو با کارکنان دستگاه قضایی در موارد دیگر منتفی نیست، افزود: چنانچه چنین ارتباطاتی احراز شود، برخورد با این موارد قاطعانه‌تر و شدیدتر خواهد بود. قوه قضاییه نسبت به سلامت کارکنان خود حساسیت دارد و نظارت‌های لازم را در این زمینه اعمال می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه با هشدار به مردم درباره فعالیت افراد سودجو و کلاهبردار که با ادعای ارتباط با مقامات، مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی اقدام به فریب شهروندان و دریافت اموال آنان می‌کنند، تأکید کرد: مردم مراقب باشند فریب چنین ادعا‌هایی را نخورند و سرنوشت و اموال خود را در اختیار این افراد قرار ندهند؛ چراکه در برخی موارد، مراجعه و همکاری با این اشخاص ممکن است تبعات قانونی نیز برای افراد به دنبال داشته باشد.

کاظمی از شهروندان خواست در صورت مواجهه با افرادی که مدعی اعمال نفوذ در قوه قضاییه هستند، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۸۰ مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گزارش کنند تا اقدامات لازم در این خصوص انجام شود.