به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: از ۸۰ هزار هکتار شالیزار در گیلان که امسال راتون در آن‌ها پرورش داده می‌شود، تاکنون محصول بیش از ۵۰ هزار هکتار معادل ۶۳ درصد، برداشت شده‌است.

وی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود امسال ۸۰ هزار تن محصول راتون از شالیزار‌های گیلان برداشت شود، افزود: امسال شهرستان‌های صومعه‌سرا، رشت، آستانه‌اشرفیه، رودسر و املش بیشترین سطح پرورش محصول راتون را در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی گیلان گفت: دوره رشد کوتاه، کاهش هزینه نهاده‌ها، صرفه‌جویی در مصرف آب و کود، استفاده بیشتر از نزولات جوی و افزایش بهره‌وری شالیزار‌ها از مزایای کشت راتون در شالیزارهاست.

صالح محمدی افزود: راتون، پس از برداشت محصول اصلی برنج، از جوانه‌های باقیمانده در ساقه و کاه و کلش محصول رشد کرده و بدون نیاز به کاشت، محصول تولید می‌کند که یکی از روش‌های موثر در افزایش درآمد شالیکاران است.

وی گفت: هر سال علاوه بر راتون، دیگر محصولات کشاورزی از جمله باقلا، لوبیا، سبزیجات برگی و غده‌ای، چغندر بوته‌ای و شبدر در شالیزار‌های گیلان تولید می‌شود.