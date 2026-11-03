سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت از بازداشت دو متهمی خبرداد که در ترافیک سنگین اتوبان تلفن همراه رانندگان و سرنشینان خودرو‌ها را به سرقت می‌کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛در پی گزارش چند فقره سرقت تلفن همراه در بزرگراه همت، به‌ویژه محدوده تقاطع بزرگراه شهید باکری، مأموران کلانتری ۱۳۸ جنت‌آباد تحقیقات خود را برای شناسایی سارقان آغاز کردند.

وی ادامه داد: بررسی اظهارات مالباختگان و مطلعان نشان داد دو نفر با ورود پیاده به بزرگراه و نزدیک‌شدن به خودرو‌های عبوری در زمان ترافیک، از غفلت رانندگان و سرنشینان استفاده کرده و تلفن همراه آنان را سرقت می‌کردند.

سرهنگ افشار افزود: مأموران در جریان گشت‌زنی، متهمان را هنگام تلاش برای سرقت تلفن همراه راننده یک خودرو مشاهده کردند. این افراد با دیدن مأموران متواری شدند، اما پس از تعقیب و گریز و شلیک تیر هوایی در چارچوب ضوابط قانونی، دستگیر شدند.

این مقام انتظامی گفت: متهمان در تحقیقات اولیه به ارتکاب چندین فقره موبایل‌قاپی با این شیوه اعتراف کردند و تعدادی از مالباختگان نیز آنان را شناسایی کرده‌اند.