به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، با رایزنی‌های صورت‌گرفته از سوی هادی خناری‌نژاد، رئیس فدراسیون ژیمناستیک با وزارت ورزش و جوانان، مجوز حضور ژیمناست‌های کشورمان در جام کشور‌های عضو پیمان شانگهای در روسیه صادر شد.

در پی این رایزنی‌ها و فراهم شدن زمینه حضور در این رویداد بین‌المللی، ورزشکاران دو رشته ژیمناستیک هنری و ترامپولین برای حضور در اردو‌های آماده‌سازی و شرکت در این رقابت‌ها به اردو فراخوانده شدند. در رشته ژیمناستیک هنری و رده سنی جوانان، ارشیا پورغلام، پارسا رضاپور و راهین حسین‌پناهی به اردو دعوت شدند. جلال اجلالی و محمد اصغری مربیان حاضر در این اردو هستند.

در این مسابقات ابوالفضل یاوری به‌عنوان داور حضور خواهد داشت.

همچنین در رشته ترامپولین و رده سنی بزرگسالان، سجاد کارگر و ابوالفضل کیماسی زیر نظر حسین نیکخواه، تمرینات آماده‌سازی خود را دنبال خواهند کرد. اردوی تیم منتخب ژیمناستیک هنری جوانان در سالن برادران شهید آذرپی در مجموعه ورزشی شیرودی تهران برگزار می‌شود و اردوی ترامپولین نیز در شهر یزد برپا خواهد شد.

حضور در این رقابت‌ها می‌تواند گامی مهم در مسیر توسعه و گسترش حضور ژیمناستیک ایران در عرصه رقابت‌های بین‌المللی باشد.