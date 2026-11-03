رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با تشریح مأموریت‌های این سازمان گفت: در سازمان اوقاف سه گزاره اساسی داریم که شامل حفظ عین موقوفات، افزایش منافع و اجرای نیت واقفان است

تأکید بر حفظ عین موقوفات، افزایش منافع و اجرای نیت واقفان

تأکید بر حفظ عین موقوفات، افزایش منافع و اجرای نیت واقفان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، در نشست مدیران توسعه منابع انسانی قوای سه گانه که به میزبانی سازمان اوقاف و امور خیریه در هتل ارم تهران برگزار شد، با تسلیت ایام فاطمیه، با اشاره به آیات قرآن کریم، بر ضرورت قرار گرفتن در جبهه حق و حفظ پیوند معنوی با اهل‌بیت (ع) تأکید کرد.

وی با اشاره به آیاتی از سوره کوثر گفت: «إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ» یعنی ما چشمه اتصال به خدا را به تو دادیم و هرکس به این چشمه‌سار متصل شود، در خیمه فاطمی قرار می‌گیرد. محبت حضرت فاطمه زهرا (س) به معنای قرب الهی است و مهم آن است که انسان در خیمه اهل‌بیت (ع) قرار گیرد و از آن خارج نشود.

حجت الاسلام خاموشی با بیان اینکه انبیا آمده‌اند تا انسان مادی را به مرحله معنوی و اتصال به خداوند برسانند، افزود: یکی از شروط حضور در خیمه فاطمی، دوری از تاریکی‌هاست و امیدواریم همواره در این مسیر باقی بمانیم.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: وظیفه ما در این میدان، آراستن جبهه حق است و باید در هر منصب و مسئولیتی که قرار داریم، جایگاه خود را در این جبهه پیدا کنیم. وی با تأکید بر اینکه این دوران نیز با سربلندی مردم عزیزمان به پایان خواهد رسید، تصریح کرد: خداوند میراث گران‌بهایی از امامین انقلاب به ما عطا کرده و آن عزت ماست؛ ما به فخر مقابله با استکبار دست یافته‌ایم.

حجت الاسلام خاموشی در ادامه، خطاب به مدیران منابع انسانی قوای سه گانه، کاهش عائله دولت و ایجاد تناسب در صندوق‌های بازنشستگی را از جمله موضوعات مهم دانست و گفت: با توجه به تحولات فناوری، باید در حوزه هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاری علمی و مدیریتی کنیم. وی با تاکید بر اینکه نیروی انسانی باید در زمینه رشد علمی و تکنیک مدیریت انسانی کار کند، عنوان کرد: یکی از ظرفیت‌های قانونی سازمان اوقاف، به‌کارگیری امین است که توصیه می‌کنم قانون مربوط به آن مورد مطالعه قرار گیرد؛ امین از دولت حق‌الزحمه دریافت نمی‌کند و حضور امین می‌تواند زمینه رقابت در اداره بهینه امور را فراهم کند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با تشریح مأموریت‌های این سازمان گفت: در سازمان اوقاف سه گزاره اساسی داریم که شامل حفظ عین موقوفات، افزایش منافع و اجرای نیت واقفان است. موقوفات نه از بودجه نفت، نه از عوارض و مالیات و نه از اموال عمومی تأمین می‌شوند، بلکه اموالی هستند که افراد برای اهداف مشخصی همچون احداث بیمارستان یا عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) وقف کرده‌اند.

حجت الاسلام خاموشی با اشاره به فعالیت‌های سازمان اوقاف در حوزه دانش‌بنیان‌ها خاطرنشان کرد: در زمینه تولید انرژی، زنجیره غذایی، پزشکی و درختکاری فعالیت‌هایی انجام داده‌ایم که می‌تواند در مسیر توسعه و خدمت‌رسانی به جامعه مؤثر باشد.