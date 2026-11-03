به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سردار «روح‌اله گراوندی» اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر اخاذی و زورگیری مسلحانه از شهروندان در سطح شهرستان آبدانان، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، سه متهم شامل دو مرد و یک زن را شناسایی و با هماهنگی قضائی طی عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: متهمان در تحقیقات اولیه به ارتکاب سه فقره زورگیری به ارزش حدود ۵۰ میلیارد ریال اعتراف کردند و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر جرائم احتمالی آنان ادامه دارد.

سردار گراوندی با تأکید بر هوشیاری شهروندان در برابر افراد ناشناس و موارد مشکوک خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مواجهه با افراد مدعی مأموریت انتظامی، ضمن درخواست کارت شناسایی معتبر و حکم قضائی در موارد لازم، موضوع را سریعاً از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.