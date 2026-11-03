به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شیرازی‌ها از ۲۰ شهید گلگون کفن، یادگاران دوران دفاع مقدس استقبال کردند.

این شهدا از امشب میهمان موکب‌های مردمی و تجمعات شبانه مردم شیراز هستند.

به گفته سردار کوشکی مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، قرار است روز ۲۱ آبان ماه همزمان با نماز مغرب و عشا مراسم وداع با این شهدا در حرم مطهر احمدبن موسی (ع) شیراز برگزار و صبح روز جمعه ۲۲ آبان همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) این پیکر‌ها از میدان شهدای شیراز به سمت حرم مطهر احمدبن موسی شاهچراغ (ع) بر دستان مردم شهید پرور فارس و شیراز تشییع شوند.

وی گفت: ۷ پیکر از این شهدا در نقاط مختلف استان فارس به خاک سپرده می‌شوند.