به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی از خرید توافقی ۳۰ هزار تن سیب و انگور در استان از شهریور امسال تاکنون خبر داد و گفت: خرید سیب صنعتی نیز با نرخ هر کیلوگرم ۱۷۰ هزار ریال همچنان ادامه دارد.

سجاد حسامی افزود: فرآیند خرید توافقی سیب صنعتی در استان با نوسان قیمتی میان ۱۷۰ تا ۲۳۰ هزار ریال به‌ازای هر کیلوگرم انجام شده است که در حال حاضر نیز خرید با قیمت پایه ۱۷۰ هزار ریال برای سیب صنعتی از باغداران ادامه دارد.

حسامی با تبیین سازوکار خرید حمایتی افزود: خرید سیب صنعتی با قیمت ۱۷۰ هزار ریال از طریق مراکز شبکه تعاون روستایی انجام می‌شود که در این شیوه، محصول مستقیماً از باغداران خریداری می‌گردد.

وی با اشاره به بازدهی مثبت این طرح در بخش انگور نیز اظهار کرد: در منطقه میرآباد قیمت انگور پیش از ورود شبکه تعاون روستایی استان، حدود ۵۰ هزار ریال به‌ازای هر کیلوگرم بود که با آغاز طرح خرید توافقی، این قیمت به ۲۵۰ هزار ریال افزایش یافت.

به گفته مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی، اجرای طرح‌های خرید توافقی در استان، با هدف مدیریت بازار، کاهش واسطه‌ها و حمایت از معیشت باغداران در برابر نوسانات قیمت در سال‌های اخیر همواره در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی بوده است.