جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی و مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل برگزار و مشکلات و موانع فعالیت ۱۶ واحد تولیدی و صنعتی استان مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست معاون هماهنگی اموراقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی و مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل برگزار و مشکلات و موانع فعالیت ۱۶ واحد تولیدی و صنعتی استان مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

در این نشست با توجه به دستور استاندار آذربایجان‌غربی، موضوعاتی چون تعیین تکلیف بدهی‌های بانکی، پاسخ به استعلام‌ها، رفع موانع اجرایی، تأمین انشعابات برق و گاز، مشکلات ثبت سفارش و ترخیص کالا و تقسیط مالیات با رویکرد حمایتی بررسی و برای رفع موانع موجود تصمیمات لازم اتخاذ شد.

همچنین در نشست تخصصی بررسی مشکلات گروه تولیدی آذفر (ذوب‌آهن ارومیه)، مسائل این مجموعه بررسی و با تصویب سه مصوبه، زمینه پیگیری مشکلات و تسریع در روند احیای این واحد تولیدی فراهم شد.