مانور تخصصی پدافند غیرعامل شهرستان فریدن با موضوع حمله فرضی به پل مواصلاتی و شریانی روستای قَفَر، با هدف ارزیابی آمادگی دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار فریدن گفت: این مانور با هدف ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی، تمرین موضوع‌های بحران و سنجش هماهنگی دستگاه‌های امدادی، خدماتی و امنیتی اجرا شد.

بهرام خواجه سعیدی افزود: در این مانور، پس از اعلام فرضی تخریب پل قَفَر، مسیر‌های انحرافی ایمن پیش‌بینی و آماده‌سازی شد و نیرو‌های پلیس راه، راهنمایی و رانندگی، راهداری و نیرو‌های نظامی، مدیریت ترافیک و هدایت ایمن وسایل نقلیه به مسیر‌های جایگزین را برعهده گرفتند.

وی گفت: واحد‌های امدادی، آتش‌نشانی و اورژانس نیز با حضور به‌موقع در محل، اقدامات لازم را برای تثبیت شرایط اضطراری، تأمین ایمنی محیط و استمرار خدمات‌رسانی اجرا کردند.