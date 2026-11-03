بر اثر وقوع سیلاب در ایالت فلوریدای آمریکا، شهر ملبورن زیر آب رفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المنار، تصاویر هوایی از زیر آب رفتن شهر ملبورن در ایالت فلوریدا آمریکا منتشر کرد.

سیلاب گسترده در فلوریدای آمریکا

سی بی اس نیوز نیز در گزارشی از وقوع سیلاب گسترده در فلوریدای آمریکا خبر داد. سیلاب خیابان‌های شهر پورت سنت لوسی را به زیر آب برد.

برابر این گزارش، مقام‌ها با اعلام وضعیت اضطراری به ساکنان هشدار دادند که از هرگونه سفر غیرضروری خودداری کنند. بر اساس گزارش خدمات ملی هواشناسی، هشدار سیل ناگهانی برای شهر و مناطق اطراف آن تا عصر دوشنبه همچنان برقرار بود.