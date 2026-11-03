وکیل شکات پرونده منافقین در دادگاه گفت: جاسوسی، تخلیه تلفنی، دزدی مدارک و نفوذ، از اساسی‌ترین اصول سازمان منافقین است که به‌طور مستمر تا امروز در حال ارتکاب و استمرار بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح، در دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین، با استناد به اظهارات زهرا میرباقری، از اعضای جدا شده سازمان منافقین، که در جلد شانزدهم پرونده، صفحه ۲۰۲۳ مندرج است، افزود: وی به روش‌ها و اعمال ارتکابی هسته‌های اطلاعاتی سازمان، ستاد داخلی و بخش صامت سازمان (یعنی بخش شنود اطلاعات و دسترسی‌های غیرقانونی به تماس‌ها) اشاره کرده است.

بر اساس این اظهارات، در ستاد داخلی سازمان، زنان شورای رهبری و همچنین آقایان و مسئولان قدیمی سازمان از طریق تلفن و تهیه شماره تلفن با داخل تماس برقرار می‌کردند و کسب اطلاعات، تخلیه تلفنی و جذب نیرو از خانواده‌ها از این طریق صورت می‌گرفت.

وکیل شکات پرونده ادامه داد: صمد نظری، از دیگر اعضای جدا شده سازمان، در اظهاراتش که در جلد ۹ پرونده، صفحات ۱۰۹۷ تا ۱۱۰۴ مندرج است، درباره همکاری‌های اطلاعاتی سازمان منافقین با رژیم بعث عراق توضیحاتی ارائه کرده و بیان می‌کند که نهاد اطلاعاتی سازمان، با رژیم عراق از طرق مختلفی مانند جاسوسی، ارتباط با افراد نفوذی، دزدی مدارک، شنود بی‌سیم‌ها و تخلیه تلفنی همکاری داشته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مداح تصریح کرد: به گفته این عضو جدا شده، آنها تک‌تک اسرای ایرانی را تخلیه اطلاعاتی می‌کردند و ساعت‌ها مورد سؤال و جواب‌های مختلف قرار می‌دادند تا اطلاعات لازم را در مورد جبهه‌ها به دست آورند.

آنها با شنود بی‌سیمی و گیرنده‌های بی‌سیم قوی که عراق در اختیارشان گذاشته بود، تمام مکالمات بی‌سیمی ادارات و وزارتخانه‌های ایران را در بغداد گوش می‌دادند، ضبط و تجزیه و تحلیل می‌کردند و اطلاعات جبهه و جنگ را با روش‌های تخلیه تلفنی ادارات، منازل، پایگاه‌های نظامی و انتظامی و تماس با هواداران، به دست می‌آوردند و در اختیار رجوی قرار می‌دادند تا پیشکش صدام کند.

مداح افزود: بر اساس این اظهارات، بخشی از این اطلاعات برای خوش‌خدمتی به صدام کسب می‌شد تا محل استقرار نیرو‌های نظامی مشخص شود و از عملیات‌های نظامی اطلاع یابند تا صدام بتواند حمله پیش‌دستانه انجام دهد و تلفات بیشتری از مردم ایران گرفته شود.

بخشی دیگر نیز اطلاعاتی بود که عراق درخواست می‌کرد؛ مانند جابه‌جایی نیرو‌ها در مناطق جنگی و جبهه‌ها، تغییر و تحول فرماندهان و چارت یگان‌های نظامی، آماده‌باش نیرو‌ها یا لغو و تداوم آن، احتمال حمله، زمان و منطقه حمله، میزان تلفات نیروها، میزان توانمندی در پشتیبانی و تدارکات عملیات، مراکز اقتصادی و نظامی و نقاط آسیب‌پذیر، تأثیر بمب‌های شهری در روحیه مردم و تجزیه و تحلیل آن.

نقش متهمان در ساختار اطلاعاتی سازمان

وکیل شکات پرونده با تأکید بر اینکه با سازمانی طرف هستیم که افراد آن فقط در یک رده خدمت نکرده‌اند، گفت: در عملیات‌های مختلف سازمان، نقش هر یک از متهمان در این عملیات‌ها به دادگاه ارائه شده است.

نسبت به ستاد اطلاعات و ستاد داخله نیز مهدی ابریشمچی، متهم ردیف چهار پرونده، مدتی مسئولیت ستاد اطلاعات را داشته است؛ فهیمه اروانی، متهم ردیف ششم، مدتی ریاست ستاد داخله را بر عهده داشته؛ مهدی براعی متهم ردیف هفتم، مسئول اطلاعات نیرو‌های پیشمرگ منافقین بوده؛ علی خدایی‌صفت، متهم ردیف یازدهم، در حال حاضر از اعضای کمیته اطلاعات و عملیات ستاد داخله است؛ مهدی خدایی‌صفت، متهم ردیف دوازدهم، مانند برادرش در حال حاضر از اعضای کمیته اطلاعات و عملیات داخله است؛ و عباس‌علی داوری، متهم ردیف سیزدهم، نفر اول نشست‌های سازمان و ارائه‌دهنده اطلاعات جاسوسی به استخبارات عراق بوده و اکنون از سران اصلی ستاد داخله و مسئول توجیه نیرو‌ها در ستاد داخله است.

سوابق و مسئولیت‌های دیگر متهمان

وکیل شکات با اشاره به سوابق و مسئولیت‌های تعدادی از متهمان پرونده اظهار کرد: صدیقه حسینی، متهم ردیف ۱۵، از مسئولان قرارگاه اشرف و مسئول بخش سایبری و هدایت کانون‌های شورشی و فرمانده بخش برادران معرفی شده است. همچنین مهوش سپهری، متهم ردیف ۱۷، مدتی ریاست ستاد داخله را بر عهده داشته و مهناز سلیمیان، متهم ردیف ۱۹، مسئول شنود بی‌سیم‌ها در برخی عملیات‌های سازمان بوده است.

مداح در ادامه به نقش محسن سیاه‌کلام در بخش شنود و جاسوسی سازمان و همکاری اطلاعاتی با رژیم بعث عراق اشاره کرد و افزود: بهشته شادرو، متهم ردیف ۲۲، معاون ستاد داخله بوده و محمود عطایی، متهم ردیف ۲۶، علاوه بر فرماندهی محور در عملیات فروغ جاویدان، مسئولیت هدایت و طراحی عملیات‌های نامنظم مرزی در ستاد داخله را بر عهده داشته است.

وکیل شکات همچنین از فعالیت مهربان حاجی‌نژاد در معاونت اطلاعات سازمان، عضویت مرتضی اسماعیلیان در بخش آموزش ستاد داخله، نقش زهرا بخشایی در فرماندهی عملیات‌های نامنظم و فعالیت اطلاعاتی، و مسئولیت مجدد محمود عطایی در بخش آموزش ستاد داخله سخن گفت.

به گفته مداح، عذرا علوی در مقطعی فرماندهی ستاد اطلاعات سازمان را بر عهده داشته، بدری پورطباخ معاون ستاد داخله و از افراد دخیل در توجیه تیم‌های اعزامی برای عملیات تروریستی در داخل کشور بوده و محمدجواد قدیری نیز در واحد اطلاعات سازمان فعالیت داشته است.

مداح با اشاره به دیگر متهمان افزود: فرشته یگانه مسئولیت ستاد داخله و هدایت و اعزام تیم‌های تروریستی به داخل کشور را بر عهده داشته است. از جمله اقدامات منتسب به این تیم‌ها، خمپاره‌زنی شهرک نور در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۷۸ عنوان شده است. همچنین یاسر جهان‌نژاد در سازماندهی شبکه‌های اجتماعی در داخل کشور، فائزه خیاط‌حصاری در معاونت ستاد داخله و هدایت تیم‌های ترور و ثریا شهری و پروین صفایی در سطوح ارشد بخش اطلاعات و ستاد داخله فعالیت داشته‌اند.

وکیل شکات با اشاره به حضور و فعالیت برخی دیگر از متهمان در ساختار‌های اطلاعاتی و اجرایی سازمان، از جمله مهری علی‌قلی، اظهار کرد: مجموعه این سوابق نشان می‌دهد که رویکرد سازمان منافقین در طول سال‌های گذشته تغییر نکرده و فعالیت‌های اطلاعاتی، جاسوسی و عملیاتی آن در راستای اهداف خشونت‌آمیز ادامه داشته است.

تسهیل‌گری در کشتار گسترده

مداح با تشریح همکاری اطلاعاتی سازمان منافقین با رژیم بعث عراق گفت: اطلاعات مربوط به محل استقرار نیروها، موقعیت‌های نظامی و حتی محل اصابت موشک‌های صدام در اختیار این رژیم قرار می‌گرفت تا امکان کشتار گسترده‌تر فراهم شود.

وکیل شکات با طرح این پرسش که آیا صدام بدون اطلاعات و همکاری سازمان منافقین امکان انجام چنین کشتاری را داشت، تصریح کرد: حتی اگر نقش مستقیم در تمامی این جنایات را نپذیریم، دست‌کم تسهیل‌گری در کشتار گسترده و معاونت در قتل‌های سازمان‌یافته از جمله موضوعاتی است که باید در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد.

مسئولیت کیفری اعضای متأخر

مداح در بخش دیگری از اظهارات خود، استمرار رویکرد سازمان را دارای آثار حقوقی دانست و گفت: یکی از موضوعات مهم این پرونده، بررسی مسئولیت کیفری اعضای متأخر در قبال جنایات سال ۱۳۶۰ و نقش سرکردگان و سردستگان سازمان در استمرار فعالیت‌های مجرمانه است.

ایجاد فضای کشته‌سازی برای تبلیغات

وکیل شکات با اشاره به اظهارات اعضای جداشده سازمان، هدف منافقین از برخی اقدامات خشونت‌آمیز را ایجاد فضای کشته‌سازی و فراهم کردن زمینه تبلیغاتی برای آغاز جنگ مسلحانه عنوان کرد.

مداح در همین زمینه به اظهارات بنی‌الله صفوی با نام مستعار «کامران» استناد کرد که به گفته او، سازمان برای ورود به مرحله اصلی فعالیت‌های خود به ریخته شدن خون مردم نیاز داشت تا بتواند در ادامه با طرح شعار خون‌خواهی، جنگ مسلحانه علیه جمهوری اسلامی را توجیه کند.

مداح همچنین با استناد به اظهارات این عضو جداشده گفت که برگزاری تظاهرات مسلحانه در مناطق شلوغ با هدف کشته شدن مردم و ایجاد انگیزه برای تقابل آنان با نظام دنبال می‌شد.

عملیات تروریستی با وجود مردم عادی

وکیل شکات در ادامه به اظهارات فردی با نام مستعار «مازیار» درباره یکی از عملیات‌های تروریستی اشاره کرد و گفت: در ماجرای پرتاب نارنجک به یک لوستر‌فروشی در خیابان حافظ، اعضای تیم ابتدا با مشاهده حضور تعداد زیادی از مردم عادی از انجام عملیات منصرف شدند، اما پس از مراجعه به فرمانده خود و طرح موضوع، با دستور بازگشت و انجام عملیات مواجه شدند.

به گفته مداح، فرمانده این تیم اعلام کرده بود کشته شدن چهار نفر از مردم عادی در آن محل مسئله‌ای نیست و اعضای تیم نیز پس از دریافت این دستور، نارنجک را به داخل مغازه پرتاب کردند که در نتیجه آن چهار نفر جان خود را از دست دادند.

وکیل شکات با اشاره به این اظهارات، بر ضرورت بررسی نقش سازمان در طراحی و اجرای اقدامات خشونت‌آمیز، کشتار غیرنظامیان و مسئولیت کیفری عوامل و آمران این اقدامات در روند رسیدگی قضایی تأکید کرد.

ساختار نیرو‌های سازمان در تظاهرات مسلحانه

وکیل شکات در ادامه اظهارات خود، با اشاره به اقدامات تروریستی سازمان منافقین در دهه ۶۰، به تشریح ساختار نیرو‌های این سازمان در تظاهرات مسلحانه پرداخت و با استناد به اظهارات پروین پرتوی، با نام مستعار «مریم»، اظهار داشت: نیرو‌های شرکت‌کننده در این تظاهرات از دو بخش نیرو‌های روابط و عملیاتی تشکیل می‌شدند. نیرو‌های روابط به سلاح‌هایی از جمله کلت، نارنجک، کوکتل مولوتف و سه‌راهی مجهز بودند و سلاح‌هایی مانند ژ۳ نیز با وانت یا گاری به مسیر راهپیمایی منتقل می‌شدند.

مداح با اشاره به سه‌راهی‌های انفجاری به نمایش درآمده در جلسات پیشین دادگاه، مدعی شد که نمونه‌هایی از این ابزار در اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

همکاری با رژیم بعث در دفاع مقدس

وکیل شکات در ادامه، با اشاره به همکاری‌های سازمان منافقین با رژیم بعث عراق در طول هشت سال دفاع مقدس، این همکاری‌ها را شامل اقدامات اطلاعاتی، جاسوسی و نظامی دانست و برای تشریح آن به اظهارات محمود ابراهیمی قلعه، از اعضای جداشده سازمان، استناد کرد.

مداح با نقل اظهارات ابراهیمی قلعه اظهار داشت: عوامل سازمان منافقین با شناسایی مناطق، جمع‌آوری اطلاعات، شنود بی‌سیم نیرو‌های ایرانی و انتقال اطلاعات به مقام‌های اطلاعاتی عراق با رژیم بعث همکاری می‌کردند. همچنین اعضای این سازمان در بازجویی از اسرای ایرانی با دستگاه استخبارات عراق همکاری داشتند.

وکیل شکات با اشاره به بخش دیگری از اظهارات این عضو جدا شده افزود: اعضای سازمان منافقین معتقد بودند مردم از جنگ خسته شدند بمباران مناطق مسکونی و شهر‌ها از سوی رژیم بعث عراق، موجب افزایش اعتراضات مردمی می‌شود و سازمان می‌تواند از این شرایط برای سازمان‌دهی مردم و ایجاد قیام علیه جمهوری اسلامی استفاده کند.

مداح با اشاره به مطالب مطرح‌شده در جلسات ۳۸ و ۳۹ دادگاه و نظرات کارشناسی ارائه شده، این اظهارات را نشان‌دهنده نقش سازمان منافقین در همکاری اطلاعاتی با رژیم بعث عراق دانست و گفت: این سازمان در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه نیز نقش مشابهی را در راستای منافع رژیم صهیونیستی و آمریکا ایفا کرده است.

وکیل شکات همچنین یکی دیگر از محور‌های همکاری منافقین با ارتش عراق را حضور اعضای این سازمان در قالب بلدچی و راهنما در عملیات‌های نظامی عنوان کرد و گفت آنان با همراهی لشکر‌های عراقی، مسیر عملیات را برای نیرو‌های این کشور هموار می‌کردند. اظهارات محمود ابراهیمی قلعه در این زمینه در جلد ۹ پرونده درج شده است.

چهار انگیزه کشته‌سازی

مداح در بخش دیگری از سخنان خود، با ورود به موضوع جرم‌شناسی تروریسم، چهار انگیزه اصلی کشته‌سازی را تشریح کرد: نخست، انتساب کشته‌شدگان به حاکمیت و تحریک افکار عمومی؛ دوم، ایجاد هزینه‌های حقوق بشری از طریق انتشار بیانیه و طرح ادعا در نهاد‌های بین‌المللی و سازمان‌های مردم‌نهاد؛ سوم، تبدیل اعتراضات مردمی به تجمعات مسلحانه از طریق اعمال خشونت و استفاده از سلاح؛ و چهارم، مدیریت اقدامات خشونت‌آمیز از خارج از مرز‌ها با استفاده از شبکه‌ها و پیج‌های فیک در فضای مجازی.

وکیل شکات با اشاره به سابقه اقدامات سازمان منافقین در دهه ۶۰ و همکاری آن با رژیم بعث عراق، تأکید کرد و گفت: در طی این سال‌ها رویکرد این سازمان در بهره‌برداری از خشونت، کشته‌سازی و تلفات انسانی تغییر نکرده است.

تداوم جاسوسی علیه مردم ایران

وکیل شکات در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان منافقین، با اشاره به تداوم فعالیت‌های جاسوسی و اطلاعاتی این گروه در دهه‌های مختلف، از جمله همکاری با رژیم بعث عراق و ارائه اطلاعات به رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: فعالیت‌های جاسوسی، شنود و تخلیه تلفنی منافقین با هدف جمع‌آوری اطلاعات و فراهم کردن مقدمات ترور، هیچ‌گاه علیه مردم ایران متوقف نشده است.

مداح با اشاره به اظهارات خانواده شهدای هسته‌ای، گفت: این خانواده‌ها از تماس‌های مکرر منافقین با هدف تخلیه تلفنی و کسب اطلاعات درباره دانشمندان هسته‌ای شهادت داده‌اند.

این وکیل با تأکید بر نقش ستاد داخلی و اطلاعاتی منافقین در جاسوسی، انتقال اطلاعات به دشمن و زمینه‌سازی برای ترور و کشتار، خواستار بررسی اتهامات اعضای این تشکیلات، از جمله مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو، از منظر محاربه و افساد فی‌الارض شد.

وکیل شکات با استناد به مواد ۳۵۹ و ۳۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری، بار دیگر درخواست استعلام از بنیاد شهید و ارجاع موضوع به کارشناس دفاع مقدس برای بررسی آمار شهدا، کشته‌شدگان و قربانیان جنایات منافقین و عملیات‌های لو رفته به صدام را مطرح کرد.

ریشه‌های فکری سازمان منافقین

در ادامه جلسه دادگاه یکی از اعضای جداشده این سازمان با حضور در جایگاه به تشریح سوابق فعالیت و مبانی فکری و ایدئولوژیک منافقین پرداخت.

مداح با اشاره به حدود ۲۶ سال عضویت خود در سازمان و جدایی در سال ۱۳۸۳، اظهار کرد: برای شناخت فعالیت‌های اطلاعاتی و تشکیلاتی منافقین، ابتدا باید ریشه‌های فکری این سازمان را بررسی کرد.

این عضو جدا شده سازمان با اشاره به شکل‌گیری سازمان در دهه ۴۰ و تأثیرپذیری بنیان‌گذاران آن از اندیشه‌های مارکسیستی، گفت: اعتقاد به مبارزه دائمی و قهرآمیز، از اصول محوری ایدئولوژی منافقین بود؛ تفکری که حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز ادامه یافت و مانع تبدیل شدن این سازمان به یک حزب سیاسی شد.

مداح همچنین تأکید کرد که ساختار متمرکز، انحصارطلبی در رهبری و نپذیرفتن سایر جریان‌های سیاسی به‌عنوان متولیان انقلاب، از عوامل اصلی تداوم رویکرد تقابلی منافقین پس از انقلاب بود.