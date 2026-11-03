به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی در آیین افتتاح مدرسه حج اهل سنت شهید نزهتی در ارومیه تقویت وحدت و همبستگی مسلمانان را ضرورتی راهبردی در برابر متجاوزان به کشور دانسته و با اشاره به جایگاه حج به‌عنوان جلوه وحدت امت اسلامی، گفت: اجتماع مسلمانان با اقوام، زبان‌ها و مذاهب مختلف در یک مکان و با هدفی مشترک، پیام روشنی از برادری و همبستگی به جهان مخابره می‌کند و نشان می‌دهد مشترکات امت اسلامی بسیار فراتر از تفاوت‌هاست.

رسول مقابلی ، تنوع قومی و مذهبی استان را ظرفیت و الگویی ارزشمند در کشور برای تقویت انسجام اجتماعی دانسته و افزود: پیوند‌های تاریخی بین مردم، سرمایه اجتماعی مهمی برای استان است که باید با گفت‌و‌گو و توسعه تعامل میان علمای مذاهب اسلامی تقویت شود.

وی همچنین با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف میان مسلمانان، خاطرنشان کرد: تقویت وحدت امت اسلامی، ضرورتی راهبردی در برابر متجاوزان به خاک ایران اسلامی است.