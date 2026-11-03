«از من تا خدا» ؛ مجموعه‌ای است که تلاش دارد، میان آموزه‌های دینی و جهان ذهنی، عاطفی و تجربه زیسته دانش‌آموزان ارتباطی عمیق‌تر برقرار کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تغییر در محتوای آموزش دینی دوره اول متوسطه، تلاشی برای عبور از آموزش مبتنی بر انتقال مفاهیم و محفوظات به سوی تربیتی است که ایمان را با تجربه، احساس، اندیشه و زندگی دانش‌آموز پیوند می‌دهد. این رویکرد در قالب بسته‌های تربیت و یادگیری نونگاشت «از من تا خدا» و با پشتوانه مطالعات تخصصی، گفت‌و‌گو با صاحب‌نظران، طراحی محتوایی، اجرای آزمایشی و اصلاح مستمر شکل گرفته است؛ فرایندی که اکنون با اجرای سراسری پایه هفتم و توسعه اجرای کتاب‌های پایه هشتم در ۱۵ استان و پایه نهم در ۷ استان، وارد مرحله تازه‌ای شده است.

تربیت دینی در مدرسه، زمانی می‌تواند به اهداف خود نزدیک شود که از محدوده انتقال اطلاعات و آموزش مجموعه‌ای از مفاهیم فراتر برود و در شکل‌گیری نگرش، باور، انتخاب و رفتار دانش‌آموزان نقش‌آفرینی کند. این ضرورت، زمینه‌ساز بازنگری در رویکرد آموزش دینی دوره اول متوسطه و طراحی مجموعه‌ای تازه با عنوان «از من تا خدا» شده است؛ مجموعه‌ای که تلاش دارد میان آموزه‌های دینی و جهان ذهنی، عاطفی و تجربه زیسته دانش‌آموزان ارتباطی عمیق‌تر برقرار کند.

در رویکرد پیش‌بینی‌شده برای این مجموعه، صرف آشنایی دانش‌آموز با مفاهیم و توانایی بازگو کردن مطالب، معیار کافی برای تحقق تربیت دینی نیست؛ بلکه مهم آن است که این مفاهیم در ذهن و قلب او جای بگیرند، با مسائل و دغدغه‌های زندگی‌اش ارتباط پیدا کنند و بتوانند در موقعیت‌های مختلف زندگی، مبنایی برای انتخاب و عمل باشند.

بر همین اساس، «از من تا خدا» صرفاً با هدف تغییر محتوای یک کتاب درسی طراحی نشده است؛ بلکه تغییر در نگاه به آموزش دینی، شیوه ارائه مفاهیم، نوع ارتباط با دانش‌آموز و جایگاه معلم در فرایند تربیت را دنبال می‌کند. در این نگاه، آموزش دینی از قالب یک درس صرف خارج می‌شود و به فرایندی نزدیک‌تر به زندگی و نیاز‌های واقعی دانش‌آموزان تبدیل می‌شود.

از بازنگری در نگاه تربیتی تا شکل‌گیری یک مسیر تازه در تألیف

تفاوت میان نظام معرفتی و فرایند تربیتی اهمیت ویژه‌ای دارد. اگرچه استقرار مبانی صحیح در ذهن دانش‌آموز ضروری است، اما تربیت صرفاً با انتقال مجموعه‌ای از معارف تحقق پیدا نمی‌کند. محتوا، روش آموزش، موقعیت‌های تربیتی و زندگی واقعی دانش‌آموز باید در ارتباط با یکدیگر قرار گیرند تا زمینه اثرگذاری آموزه‌ها فراهم شود.

بر همین مبنا، در طراحی مجموعه «از من تا خدا» رویکردی متفاوت و ایمان‌محور مورد توجه قرار گرفته است؛ رویکردی که بر تجربه و نگاه فطری، موضوعات متناسب با نیاز‌های دانش‌آموزان و ایجاد ارتباط میان مفاهیم دینی و زندگی آنان تکیه دارد.

معلم؛ محور پیوند محتوای آموزشی با زندگی دانش‌آموز

در مجموعه «از من تا خدا»، تغییر رویکرد تربیتی تنها به محتوای کتاب محدود نیست و شیوه تدریس و نقش معلم نیز جایگاهی اساسی دارد. در واقع، اگر قرار است مفاهیم دینی از سطح اطلاعات و محفوظات فراتر بروند و در باور و رفتار دانش‌آموزان اثرگذار باشند، معلم باید بتواند زمینه این ارتباط را در فضای کلاس درس فراهم کند.

در طراحی این مجموعه، سه تحول اساسی مورد توجه قرار گرفته است: نخست، تغییر رویکرد از آموزش صرف به تربیت؛ دوم، حرکت از حفظ کردن مطالب به سمت فهم و ارتباط و سوم، توجه ویژه به نقش معلم در فرایند تربیتی.

بر این اساس، دانش‌آموز باید بتواند با مفاهیم دینی از نظر ذهنی، قلبی و حسی ارتباط برقرار کند. حتی اگر نتواند همه مطالب را به‌صورت محفوظ بازگو کند، اما بتواند معنای آنها را درک کند و ارتباطشان را با زندگی خود دریابد، زمینه مهمی برای تحقق هدف تربیتی فراهم شده است.

این نگاه با توجه به تغییرات گسترده در شیوه ارتباط نسل جدید با جهان پیرامون اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. گسترش ابزار‌های ارتباطی، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، تجربه و شیوه ارتباط دانش‌آموزان با محیط اطراف را تغییر داده است؛ ازاین‌رو، ارتباط تربیتی نیز باید متناسب با این اقتضائات مورد توجه قرار گیرد.

در این میان، ارتباط مستقیم و چهره‌به‌چهره معلم و دانش‌آموز همچنان یکی از ظرفیت‌های مهم تربیتی مدرسه به شمار می‌رود. معلم فرصت ارتباط مستمر با دانش‌آموز را در اختیار دارد و می‌تواند از این فرصت برای ایجاد ارتباطی مؤثر میان مفاهیم دینی و مسائل واقعی زندگی او بهره بگیرد.

به همین دلیل، آموزش و توانمندسازی معلمان و مدرسان استانی، بخش جدایی‌ناپذیر از اجرای این برنامه محسوب می‌شود. در دوره آموزش تأمین مدرس بسته تربیت و یادگیری نونگاشت «از من تا خدا» پایه هفتم، علاوه بر بررسی مبانی و رویکرد برنامه، تحلیل درس‌به‌درس کتاب، روش‌های تدریس و شیوه‌های ارزشیابی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در این فرایند، راهبران استانی صرفاً مسئول انتقال محتوای کتاب نیستند؛ بلکه باید بتوانند مبانی و اهداف برنامه را برای معلمان تبیین کنند، در مسیر اجرای آن به مدارس مشاوره دهند، تجربه‌های آموزشی را توسعه دهند و زمینه ارزیابی و اصلاح مستمر برنامه را فراهم آورند.

تغییر نگرش دبیران نسبت به مبانی تربیت دینی نیز یکی از پیش‌شرط‌های اساسی موفقیت این رویکرد است؛ زیرا آشنایی با محتوای ظاهری کتاب، بدون درک فلسفه و اهداف تربیتی آن، نمی‌تواند به تحقق کامل برنامه منجر شود.

توسعه مجموعه در سه پایه؛ از اجرای آزمایشی تا استقرار در دوره اول متوسطه

مجموعه «از من تا خدا» پس از طی مراحل طراحی، تألیف، بررسی تخصصی، اجرای آزمایشی و اصلاح، اکنون وارد مرحله توسعه در دوره اول متوسطه شده است.

اکنون از من تا خدا پایه هفتم به‌صورت سراسری در فرایند آموزش قرار گرفته است. همزمان با توسعه اجرای پایه هفتم، تألیف و آماده‌سازی کتاب‌های پایه هشتم و نهم نیز دنبال شده و اجرای این دو پایه به‌صورت مرحله‌ای در استان‌های کشور آغاز شده است؛ به‌گونه‌ای که کتاب پایه هشتم در ۱۵ استان و کتاب پایه نهم در ۷ استان در حال اجراست.

این شیوه توسعه تدریجی، امکان بررسی و دریافت تجربه‌های اجرایی در پایه‌های مختلف را فراهم می‌کند و زمینه لازم برای شناخت بهتر اقتضائات آموزشی و تربیتی هر پایه را در اختیار برنامه‌ریزان قرار می‌دهد.

در این مسیر، تکمیل محتوای آموزشی، آموزش و همراهی معلمان، دریافت بازخورد‌های مدارس و استمرار ارتباط میان راهبران، گروه تألیف و دبیرخانه، از عناصر مهم اجرای اثربخش برنامه به شمار می‌روند.

مجموعه «از من تا خدا» را می‌توان تلاشی برای نزدیک‌تر کردن تربیت دینی به هدف اصلی خود، یعنی شکل‌گیری باور و ارتباط معنادار دانش‌آموز با آموزه‌های دینی دانست؛ تلاشی که از بازنگری در نگاه به تربیت دینی آغاز شده، با پشتوانه علمی و مشارکت گروه‌های تخصصی شکل گرفته و از طریق تجربه واقعی مدارس و بازخورد معلمان و دانش‌آموزان در مسیر اصلاح و تکمیل قرار گرفته است.

آنچه این تغییر را از جابه‌جایی یا بازنویسی ساده محتوای یک کتاب درسی متمایز می‌کند، توجه همزمان به سه ضلع اساسی تربیت دینی است: محتوایی که با نیاز‌ها و تجربه‌های دانش‌آموز ارتباط برقرار کند، معلمی که بتواند این ارتباط را در فضای مدرسه شکل دهد و برنامه‌ای که با ارزیابی مستمر، امکان اصلاح و ارتقای خود را داشته باشد.

بر این اساس، هدف نهایی «از من تا خدا» صرفاً آموختن درباره دین نیست؛ بلکه فراهم کردن زمینه‌ای است تا دانش‌آموز بتواند مفاهیم دینی را بفهمد، با آنها ارتباط برقرار کند و حضورشان را در زندگی خود تجربه کند.