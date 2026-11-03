نماینده مردم شادگان در مجلس گفت : مشکلات مربوط به آنتن دهی و اینترنت در روستاهای شادگان پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هاشم خنفری‌پور بیان کرد : در دیدار با ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مشکلات ارتباطی شهرستان شادگان و ضعف پوشش آنتن‌دهی همراه اول و ایرانسل در روستا‌های این شهرستان مطرح شد.

وی گفت : با توجه به روستایی بودن بخش عمده جمعیت شادگان، رفع نقاط فاقد پوشش و ارتقای کیفیت اینترنت از مطالبات اصلی مردم این منطقه است.

خنفری افزود : با دستور وزیر ارتباطات، مقرر شد مشکلات ارتباطی شادگان به‌صورت فنی و میدانی از سوی اپراتور‌ها و کارشناسان وزارتخانه بررسی و برای رفع آنها اقدام شود.