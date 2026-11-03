سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور از نصب بیش از ۳ میلیون قطعه کاهنده مصرف آب در کشور خبر داد و گفت: نصب ۷ میلیون قطعه از این تجهیزات با اولویت مدارس، اماکن آموزشی، مذهبی و عمومی هدف‌گذاری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید علی سیدزاده مدیریت فشار شبکه، بهسازی منابع تأمین و بازسازی تأسیسات فرسوده را از مهم‌ترین اقدامات فنی و سازه‌ای صنعت آب و فاضلاب برای عبور از تابستان پرتنش آبی گذشته بدون قطعی گسترده آب در شهر‌های کشور عنوان کرد.

سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور با تشریح آخرین وضعیت اجرای برنامه نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب اظهار کرد: در سال گذشته نصب حدود ۷ میلیون قطعه کاهنده مصرف آب در سطح کشور هدف‌گذاری شد که تأمین این تجهیزات عمدتاً از محل اعتبارات ملی و منابع عمرانی دولت و با اولویت اماکن آموزشی، مذهبی و مدارس دنبال می‌شود.

او افزود: بر اساس آخرین آمار دریافتی، تاکنون بیش از ۳ میلیون قطعه کاهنده مصرف آب در کشور نصب شده است که در مقایسه با سال‌های گذشته پیشرفت قابل توجهی به شمار می‌رود و هدف از اجرای این برنامه، علاوه بر کاهش مصرف آب، فرهنگ‌سازی و نهادینه‌کردن استفاده از تجهیزات کاهنده در بخش‌های مختلف جامعه است.

سیدزاده با اشاره به محدودیت منابع مالی شرکت‌های آب و فاضلاب برای تجهیز رایگان همه مشترکان گفت: منابع موجود عمدتاً برای تجهیز اماکن آموزشی، مذهبی و عمومی اختصاص می‌یابد و امکان تأمین تجهیزات برای تمامی مشترکان از محل منابع داخلی شرکت‌ها وجود ندارد؛ از این‌رو، مشترکان متقاضی می‌توانند با مراجعه به شرکت‌های آب و فاضلاب، مطابق ضوابط قانونی، نسبت به نصب تجهیزات کاهنده مصرف و پرداخت اقساطی هزینه آن اقدام کنند.

او با اشاره به سیاست‌های تشویقی وزارت نیرو برای کاهش مصرف آب اظهار داشت: بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، مشترکانی که مصرف آب خود را نسبت به سال قبل تا ۲۰ درصد کاهش دهند، از تخفیف ۲۰ درصدی آب‌بها برخوردار می‌شوند و در صورت نصب تجهیزات کاهنده مصرف و تحقق کاهش مصرف، این تخفیف می‌تواند به ۳۰ درصد برسد.

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و کاهش هدررفت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان این‌که افزایش استقبال مشترکان از این تجهیزات نیازمند تقویت مشوق‌های اقتصادی است، افزود: افزایش هزینه تجهیزات در سال‌های اخیر و پایین بودن اثر انگیزشی آب‌بها برای برخی مشترکان، از جمله عواملی است که ضرورت توسعه سیاست‌های حمایتی و تشویقی را بیش‌تر می‌کند.

عبور از تابستان پرتنش آبی بدون قطعی گسترده

سیدزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط تأمین آب در تابستان گذشته اظهار کرد: کشور طی سال‌های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی با محدودیت منابع آبی مواجه بوده است؛ به‌طوری‌که میانگین بارندگی در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ حدود ۱۳۰ میلی‌متر بود و همین موضوع شرایط دشواری را برای تأمین آب در تابستان آن سال رقم زد.

او ادامه داد: در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ میزان بارندگی به حدود ۲۳۰ میلی‌متر رسید و در برخی مناطق شمالی، شمال‌غربی و جنوب‌غربی کشور شرایط بارشی مناسب‌تری تجربه شد؛ با این حال، هم‌چنان کلان‌شهر‌هایی از جمله تهران، مشهد و اصفهان و شهر‌هایی مانند گرگان و همدان با محدودیت منابع آب و تنش آبی مواجه بودند.

سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور با اشاره به برنامه‌ریزی‌های وزارت نیرو و شرکت‌های آب و فاضلاب برای مدیریت این شرایط گفت: مجموعه‌ای از اقدامات فنی و مدیریتی برای عبور از تابستان به اجرا درآمد که مدیریت فشار و زون‌بندی شبکه‌های توزیع، بازسازی شبکه‌های فرسوده، بهسازی و افزایش ظرفیت چاه‌ها، احداث مخازن ذخیره، رفع نشت و کنترل خروجی مخازن از مهم‌ترین آنها بود.

او مدیریت فشار شبکه توزیع در تهران را یکی از اقدامات اثرگذار در مدیریت تنش آبی دانست و افزود: زون‌بندی و مدیریت فشار در شبکه توزیع این شهر موجب شد آب موجود به شکل متوازن‌تری در شبکه توزیع شود و از رسیدن شرایط به وضعیت بحرانی جلوگیری شود. همچنین در همدان نیز اقدامات متعددی در زمینه مدیریت شبکه و ارتقای ظرفیت منابع تأمین آب انجام شد که در بهبود شرایط آبرسانی مؤثر بود.

سیدزاده با تأکید بر نقش همراهی مردم در مدیریت مصرف آب بیان کرد: در کنار اقدامات فنی شرکت‌های آب و فاضلاب، مشارکت مردم در مدیریت مصرف و رعایت الگوی بهینه مصرف، نقش مهمی در عبور از شرایط دشوار تابستان گذشته داشت. مجموعه این اقدامات موجب شد با قطعی‌های گسترده و طولانی‌مدت آب در شهر‌های کشور مواجه نشویم.

امیدواری به بهبود وضعیت منابع آبی در سال جاری

سیدزاده در ادامه با اشاره به پیش‌بینی‌های بارشی سال آبی جاری اظهار کرد: بر اساس آمار‌های اولیه، وضعیت بارندگی تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهتر بوده است و مؤسسه تحقیقات آب نیز با توجه به پدیده ال‌نینو، وقوع بارش‌های قابل توجه در پاییز و زمستان را پیش‌بینی کرده است.

سیدزاده در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم بارش‌های مناسب، تقویت ذخایر آبی و استمرار اقدامات فنی و مدیریتی شرکت‌های آب و فاضلاب، شرایط تأمین آب شرب در شهر‌های کشور در سال آبی جاری با پایداری بیشتری همراه شود.