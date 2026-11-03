معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد از ورود سه شهید گمنام به استان و برگزاری آیین استقبال از این شهدا در یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ زریر فرضی‌زاده معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح استان گفت: آیین استقبال از پیکر مطهر سه شهید گمنام، فردا ۱۳ آبان، ساعت ۸ صبح در کیلومتر پنج جاده یاسوج به شیراز برگزار می‌شود.

سرهنگ فرضی‌زاده با دعوت از مردم، مسئولان و مدیران استان برای حضور در این مراسم افزود: پس از آیین استقبال، پیکر‌های مطهر شهدا به شهرستان‌های مختلف استان منتقل می‌شود و به مدت یک هفته، تا ۲۲ آبان و همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، در تجمعات شبانه شهرستان‌ها مورد استقبال مردم قرار می‌گیرند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح استان ادامه داد: همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مراسم تشییع باشکوه این سه شهید گمنام در راهپیمایی حرم تا حرم شهر یاسوج برگزار می‌شود.

سرهنگ فرضی‌زاده با اشاره به برنامه خاکسپاری شهدا گفت: پس از مراسم تشییع، پیکر یکی از شهدا به شهرستان مارگون منتقل و پس از اقامه نماز جمعه، در منطقه جوبریز به خاک سپرده می‌شود.

وی افزود: دو شهید دیگر نیز به ترتیب در روز‌های ۲۳ و ۲۵ آبان، یکی در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و دیگری در دانشگاه فرهنگیان کوثر خواهران شهر یاسوج آرام می‌گیرند.