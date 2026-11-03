جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان، با گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و تقدیر از حضور و حماسه‌آفرینی مردم در قریب به ۲۵۰ شب حضور خیابانی، تأکید کرد: ایران با تکیه بر اقتدار مردمی و ایستادگی در برابر استکبار، گام‌های مستحکم‌تری به سوی قله‌های عزت و افتخار برخواهد داشت.

اقتدار مردمی، ایران را به قله‌های عزت و افتخار نزدیک‌تر می‌کند

اقتدار مردمی، ایران را به قله‌های عزت و افتخار نزدیک‌تر می‌کند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به افزایش شکوه و ابهت مراسم گرامیداشت ۱۳ آبان در سال‌های اخیر آمده است: پس از حملات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، افکار عمومی جهان و وجدان‌های بیدار نیز بیش از گذشته با ملت ایران همراه شده و به حقیقت ستمگری و جنایتکاری جبهه استکبار پی برده‌اند.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این بیانیه، مبارزه ملت ایران با استکبار را برخاسته از معارف قرآنی و عقلانیت دانسته و تأکید کرده است که ملت مجاهد ایران این مسیر را با استقامت و پایداری ادامه خواهد داد.

در ادامه این بیانیه، منطق ظلم‌ستیزی و سازش‌ناپذیری ملت ایران، عامل گسترش روح مقاومت و استکبارستیزی در میان مسلمانان و آزادگان جهان توصیف شده و از نگاه تحسین‌آمیز ملت‌های آزاده به ایستادگی ایرانیان یاد شده است.

جامعه مدرسین همچنین با قدردانی از قریب به ۲۵۰ شب حماسه‌آفرینی و حضور مردم در خیابان‌ها، اقتدار، بصیرت و هوشیاری ملت ایران را برخاسته از ایمان و تعهد انقلابی دانسته و این حضور را مایه شکرگزاری در پیشگاه الهی عنوان کرده است.

در بخش دیگری از این بیانیه، اقتدار امروز ایران اسلامی میراث ارزشمند هدایت‌ها و رهنمود‌های امامین انقلاب اسلامی در مسیر مبارزه با استکبار و نفی سلطه‌گری دانسته شده و تأکید شده است هر ملتی که خود را از سلطه مستکبران رها کند، به قدرت، عزت و استقلال دست خواهد یافت.

این بیانیه، یوم‌الله ۱۳ آبان را پیام حقانیت ملت ایران و الگویی موفق از حکمرانی اسلامی و نظام ولایت فقیه دانسته و حضور مردم در میدان و خیابان را ضربات محکم یک ملت به‌پاخاسته بر پیکره جبهه باطل توصیف کرده است.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین با اشاره به نصرت الهی و توسل به معارف مکتب اهل بیت (ع)، بر نقش هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، در مسیر اقتدار ایران تأکید کرده است.

در پایان این بیانیه، با تجلیل از مجاهدت‌های امام راحل و امام شهید، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای، در ترویج اسلام ناب محمدی (ص) و دمیدن روح ایمان و معنویت در جامعه، از مردم برای حضور دشمن‌شکن در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان دعوت شده و ابراز امیدواری شده است که این حضور، برگ زرین دیگری در تاریخ حماسه‌آفرینی ملت ایران باشد و کشور را با پشتوانه اقتدار مردمی به سوی قله‌های عزت و افتخار پیش ببرد.