رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در شهر اصفهان و دیگر شهرستان‌های استان به منظور برگزاری هرچه بهتر مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ علی مولوی گفت: به منظور هرچه بهتر برگزار شدن مراسم ویژه این روز، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان اصفهان محدودیت‌هایی را در شهر اصفهان و دیگر شهرستان‌های استان برای تردد خودرو‌ها در مسیر‌های منتهی به محل مراسم اعمال می‌کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان افزود: بر این اساس از ساعت ۲۴ شب ۱۳ آبان توقف هرگونه وسیله نقلیه در طول خیابان‌های استانداری، حافظ و نشاط ممنوع بوده و در صورت پارک توسط خودرو بر به پارکینگ‌های مجاز اطراف انتقال داده می‌شود.

وی افزود: همچنین ازساعت ۶ صبح روز ۱۳ آبان تردد هر نوع وسیله نقلیه در طول خیابان‌های استانداری، میدان امام حسین (ع) و حافظ ممنوع بوده و از تقاطع‌های هشت بهشت _ باغ گلدسته، شمس‌آبادی _ طالقانی، استانداری _هشت بهشت، استانداری _ بهشتی نژاد، زیرگذر میدان امام علی (ع) به سمت تقاطع شکرشکن، میدان احمدآباد و خیابان توانا به سمت شکرشکن، تقاطع تختی به سمت میدان امام حسین، طیب _ مسجدسید، باغ گلدسته _ پاسداران محدودیت‌های دائمی و موقت برقرار می‌شود.

این مقام انتظامی گفت: محل پارک اتوبوس‌ها در خیابان‌های آیت الله خراسانی، پاسداران، نشاط، شمس آبادی ومیر داماد وسایر خیابان‌های مجاور میدان امام خمینی (ره) وپارکینگ طالقانی جهت توقف موتورسیکلت‌ها درنظر گرفته شده است.

سرهنگ مولوی با اشاره به این که درسایر شهر‌ها و شهرستان‌های استان نیز در تمامی مسیر‌های منتهی به محل‌های برگزاری وتجمع راهپیمایان محدودیت‌های ترافیکی دائم و مقطعی اعمال خواهد شد ازشهروندان خواست ضمن همکاری با عوامل پلیس راهور از سایر خیابان‌های همجوارمحل‌های راه پیمایی بعنوان مسیر‌های جایگزین تردد کنند.

راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان فردا با شعار محوری مراسم میثاق با شهیدان، نه سازش، نه تسلیم، نبرد با استکبار چهارشنبه سیزدهم آبان ماه ساعت ۹ صبح در میدان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) اصفهان برگزار می‌شود.