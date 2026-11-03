نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس در بازدید از روستای غزاویه کوچک بر تثبیت ساحل رودخانه کارون در این محدوده تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد امیر در حاشیه بازدید از روستای غزاویه کوچک شهرستان کارون گفت: این روستا در معرض شستشوی ساحل و در پیچ خطرناک رودخانه کارون واقع شده است.

وی ادامه داد: در هماهنگی با مدیریت بحران استانداری، سازمان آب و برق و شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ساحل رودخانه کارون در این محدوده تثبیت شود.

استاندار خوزستان ۱۸ مهر امسال در بازدید از روستای غزاویه کوچک گفت: ۳۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای استحکام‌بخشی به ساحل رودخانه در شهرستان کارون تخصیص یافته است.

محمدرضا موالی زاده افزود: این میزان اعتبار برای تثبیت ۷۰۰ متر تا یک کیلومتر از ساحل رودخانه کارون در محدوده این روستا اختصاص یافته است.

دو روستای غزاویه کوچک و بزرگ از توابع شهرستان کارون در نزدیکی کلانشهر اهواز در فروردین ماه ۱۳۹۸ دچار سیلاب شدند و در معرض تخلیه و جابجایی قرار گرفتند.