به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان بردسکن گفت:در پی وقوع سرقت احشام در یکی از روستا‌های بخش مرکزی این شهرستان، مأموران پلیس آگاهی به‌صورت ویژه نسبت به شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه اقدام کردند.

سرهنگ مهدی حسن‌زاده افزود:مأموران پلیس با بررسی سرنخ‌ها و انجام اقدامات اطلاعاتی، موفق شدند پس از هماهنگی با مراجع قضایی، یکی از متهمان را در مخفیگاهی در یکی از شهرستان‌های همجوار بازداشت کنند.

حسن‌زاده با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم، ۲۲ رأس گوسفند سرقتی کشف و به مالباخته تحویل داده شده است، خاطرنشان کرد: همدست متهم نیز در عملیاتی جداگانه دستگیر شده است.

وی افزود:هر دو متهم در جریان تحقیقات، ارتکاب سرقت را پذیرفته و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.